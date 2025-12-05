Bundestag stimmt für Reform des Wehrdienstes
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat dem Gesetz für einen neuen Wehrdienst zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte in namentlicher Abstimmung für die Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen./cn/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung