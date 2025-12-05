W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundestag stimmt für Reform des Wehrdienstes

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat dem Gesetz für einen neuen Wehrdienst zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte in namentlicher Abstimmung für die Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen./cn/DP/mis

