EQS-AFR: Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brenntag SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.12.2025 / 10:26 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.brenntag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2241096 05.12.2025 CET/CEST

