EQS-AFR: Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
05.12.2025 / 10:26 CET/CEST
Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort:
https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort:
https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
