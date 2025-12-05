EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf von Aktien im Rahmen des Jahresbonus zur Deckung von Steuern und Gebühren
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.12.2025 / 12:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|Gorski
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Infineon Technologies AG
b) LEI
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006231004
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von Aktien im Rahmen des Jahresbonus zur Deckung von Steuern und Gebühren
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|35,419922 EUR
|42.999,79 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|35,419922 EUR
|42.999,79 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
