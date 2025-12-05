Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putin in Indien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putin in Indien:

Fernab von westlichen Häschern bewegt sich Wladimir Putin beim Indien-Besuch in Freundesland. Der Ukraine-Krieg hat - anders als auch von der damaligen Bundesregierung erhofft - die beiden nicht auseinandergebracht. Der russische Präsident sieht keine Veranlassung, in den westlich geprägten G7-Kreis zurückzukehren, sollte ihm das irgendwann möglich sein. Russland tut sich da viel lieber mit Indien und China, seinen größten Erdöl-Kunden, zusammen. Im eurasischen Raum könnte sich aus diesen Ländern ein Wohlstandsdreieck bilden, auf das der Rest der Welt mit Neid blickt. Der Eindruck täuscht. China und Indien stehen in einem Wettstreit um die ökonomische Vorherrschaft in Asien - und in der Welt. Dazu müssen aber zunächst die USA aus dem Feld geschlagen werden. Dieses Ziel schweißt Peking und Neu-Delhi vorerst zusammen. Russland ist nur als Rohstofflieferant wichtig - genauso wie früher für den Westen./yyzz/DP/mis