Trump lobt Beziehungen zu Kanada und Mexiko

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich bei der FIFA-Zeremonie in Washington gegenüber den beiden Co-Gastgebern der Fußball-WM Kanada und Mexiko sehr freundlich geäußert, nachdem es zuletzt mit dem nördlichen Nachbarn Spannungen gegeben hatte.

"Wir haben eine hervorragende Beziehung, eine hervorragende Arbeitsbeziehung zu Kanada. Wir haben unseren kanadischen Premierminister hier, wir haben unsere mexikanische Präsidentin hier, und wir haben eng mit diesen beiden Ländern zusammengearbeitet, und die Koordination, die Freundschaft und die Beziehung sind hervorragend", sagte Trump. "Ich möchte Ihnen beiden sehr danken".

Kanadas Premierminister Mark Carney hatte sich Anfang November bei Trump für einen Anti-Zoll-Werbeclip der Provinz Ontario entschuldigt, der den US-Präsidenten erbost hatte. In dem Werbeclip war die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der Zölle kritisiert. Der US-Präsident brach daraufhin Handelsgespräche mit dem Nachbarland ab. Auch die Beziehungen zu Mexiko waren nicht immer spannungsfrei.

Am Rande der FIFA-Veranstaltung sind nach Medienberichten nun bilaterale Treffen mit Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum geplant. Mit der Präsidentin des südlichen Nachbarlandes hatte sich Trump bisher noch nie getroffen./tm/DP/men