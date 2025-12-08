W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Novartis auf 'Overweight' - Ziel 125 Franken

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 125 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

