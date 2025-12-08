EQS-News: Huawei würdigt die führenden Entwickler und Designer der Türkiye bei einer Preisverleihung in Istanbul

EQS-News: Huawei Consumer Business Group / Schlagwort(e): Miscellaneous

ISTANBUL, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services hat heute in Istanbul die Türkiye Developer & Designer Awards veranstaltet, um die innovativsten App-Entwickler und Zifferblattdesigner des Landes für ihre herausragenden Beiträge zum Wearable-Ökosystem von Huawei zu würdigen.

Wan Fei, Country Manager der Huawei Consumer Business Group Türkiye, erklärt:

„Die heutigen Auszeichnungen würdigen nicht nur Kreativität und technische Exzellenz, sondern auch den Innovationsgeist, der unser Wearable-Ökosystem vorantreibt. Die Entwickler und Designer aus Türkiye haben bemerkenswerte Visionen und Talente bewiesen, und wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge neue Möglichkeiten in ganz Europa eröffnen werden. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Technologie Kreativität fördert und Menschen auf sinnvolle Weise miteinander verbindet."

Türkiye verfügt über eine dynamische Kreativszene und eine schnell wachsende Nutzerbasis für Wearables, was das Land zu einem Eckpfeiler der globalen Vision von Huawei macht. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und die Anerkennung lokaler Talente stärkt Huawei Partnerschaften und arbeitet eng mit Designern und Entwicklern zusammen, um Nutzern weltweit ein reichhaltigeres und personalisierteres Wearable-Erlebnis zu bieten.

Shan Xuefeng, Vice President von Huawei Consumer Cloud Service Europe, kommentiert: „Diese Initiative spiegelt unser Engagement wider, lokale Talente zu fördern und Innovationen in ganz Europa voranzutreiben." Durch die Anerkennung türkischer Entwickler und Designer würdigen wir nicht nur Kreativität, sondern schaffen auch ein stärkeres Ökosystem, das unseren Nutzern weltweit personalisierte, innovative Erlebnisse bietet."

Bei den diesjährigen Auszeichnungen wurden außerdem drei herausragende Partner geehrt: Akbank, Garanti BBVA und Turkish Technology eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines – für ihre außergewöhnlichen Beiträge zum Wearable-Ökosystem von Huawei. Ihr Engagement für Innovation und Kundenerfahrung spiegelt die gemeinsame Vision wider, intelligentere und vernetztere Lebensweisen zu schaffen.

Huawei ist führend auf dem Markt für Wearables

Huawei bleibt weiterhin führend auf dem globalen Markt für Wearables und sicherte sich laut IDC mit einem Marktanteil von 20,2 % im zweiten Quartal 2025 zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz.

Förderung der Innovation durch strategische Partnerschaften

Die Veranstaltung stellte das offene und vernetzte Ökosystem von Huawei in den Mittelpunkt, das Entwicklern und Designern die Möglichkeit bietet, innovativ zu sein und mit einem globalen Publikum in Kontakt zu treten – insbesondere durch den kreativen Bereich des Zifferblattdesigns, der an das renommierte Designtradition der Türkei anknüpft.

Ein Höhepunkt war die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zwischen der Huawei Consumer Group und Garanti BBVA, die eine Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich intelligenter Zahlungslösungen vorsieht. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Garanti BBVA und Huawei im Bereich kontaktloser Smartwatch-Zahlungen verbessert diese Partnerschaft den digitalen Komfort und ermöglicht nahtlose Transaktionen für Nutzer in der gesamten Republik Türkiye.

Die Preisverleihung würdigte nicht nur herausragende Leistungen, sondern bekräftigte auch die Vision von Huawei, Win-Win-Partnerschaften zu fördern, von denen sowohl Entwickler als auch Verbraucher im Bereich Wearables profitieren.

Informationen zu HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services zielt darauf ab, Nutzern weltweit ein umfassendes Mobilerlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören AppGallery, Watch Faces, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads und mehr. HUAWEI Mobile Services umfasst HarmonyOS, das auf mehr als 1 Milliarde Geräten weltweit läuft und jedem Huawei-Gerätenutzer ein intelligentes Leben ermöglicht. HMS hat seine Position als eines der drei besten mobilen Ökosysteme der Welt gefestigt. HMS Core bietet benutzerfreundliche Entwicklungs- und Funktionskomponenten für App-Entwickler und baut ein plattformübergreifendes Ökosystem auf, das unterschiedliche Geräte wie Smartphones, Smartwatches, Tablets oder Smart Screens unterstützt.

