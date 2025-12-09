Hanshow erhält SOC 2 Typ II- und SOC 3-Zertifizierungen und erhöht Datensicherheit für globale Einzelhandelsunternehmen

Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Einzelhandelslösungen, hat bekannt gegeben, dass seine digitale Lösung All-Star nach einer unabhängigen Prüfung durch Deloitte die Zertifizierungen SOC 2 Typ II und SOC 3 erhalten hat. Diese international anerkannten Zertifizierungen dokumentieren das Engagement von Hanshow für robuste Datensicherheit, Datenschutz und Betriebssicherheit in der weltweiten Einzelhandelsbranche.

Die vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) etablierten Zertifizierungen SOC 2 und SOC 3 sind weltweit anerkannte Standards zur Bewertung von Informationssicherheit, Prozessintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz in technologiegestützten Dienstleistungsunternehmen. Die SOC 2 Typ II-Zertifizierung bewertet die operative Effektivität von Sicherheitskontrollen über längere Zeiträume, während SOC 3 als öffentlich zugängliche Zusammenfassung den Kunden Einblick in die robusten Datenschutzstandards von Hanshow gewährt. Der Erhalt dieser Zertifizierungen unterstreicht erneut Hanshows Fähigkeit, sichere und zuverlässige digitale Dienste bereitzustellen, und stärkt das Vertrauen seiner globalen Partner.

Bei der diesjährigen Prüfung wurde besonders der Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre herausgestellt. Dies spiegelt die Investitionen von Hanshow in eine effektive Unternehmensführung und transparente Geschäftsabläufe wider. Hanshow wendet klare und regelmäßig aktualisierte Datenschutzrichtlinien für seine digitalen Lösungen an und sorgt so dafür, dass die Datenerfassung und -nutzung internationalen Standards wie der DSGVO entspricht. Das Unternehmen implementiert eine strukturierte Datenklassifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen, um geschäftskritische Informationen zu schützen. Dies geschieht unter der Aufsicht eines speziellen Sicherheits- und Datenschutzausschusses. Im Einklang mit den wachsenden globalen Anforderungen fördern diese Maßnahmen eine Kultur der Verantwortlichkeit innerhalb der gesamten Organisation.

Die Erlangung der SOC 2 Typ II- und SOC 3-Zertifizierungen durch Hanshow ist das Ergebnis kontinuierlicher Fortschritte im Bereich Datenschutz und Privatsphäre. Mit Blick auf die Zukunft wird sich Hanshow weiterhin auf die Bereitstellung robuster, richtlinienkonformer Lösungen konzentrieren, die Einzelhandelsunternehmen dabei unterstützen, in einem dynamischen und schnelllebigen Markt erfolgreich zu sein.

Hanshow ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von individuellen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow unterstützen bereits eine Vielzahl von Geschäften in über 70 Ländern und Regionen dabei, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Preisstrategien zu optimieren und ihren Kunden ein personalisierteres Einkaufserlebnis zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hanshow.com

