Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW -Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men
