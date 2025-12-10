BIT Capital erweitert Geschäftsführung und stellt Weichen für starkes Wachstum



Berlin, 10. Dezember 2025 – Die Berliner Investmentgesellschaft BIT Capital gibt Veränderungen im Management bekannt, mit denen das Unternehmen seine Wachstumsstrategie konsequent fortsetzt und seine Führungsstruktur breiter aufstellt.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird Peter Wibbe in die Geschäftsführung von BIT Capital berufen und übernimmt als Managing Director künftig insbesondere Verantwortung für die Bereiche Marketing und Vertrieb, Operations und Personal. Wibbe verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Führung wachstumsstarker Investment- und Technologieunternehmen. In den vergangenen Jahren leitete er als Geschäftsführer das Single Family Office von Gründer Jan Beckers und trug dort die Gesamtverantwortung für den operativen Betrieb, die Investmentaktivitäten und die strategischen Beteiligungen. Zuvor war Peter Wibbe im Investment Banking für Goldman Sachs in London tätig.

Darüber hinaus wird Dr. Matthias Thom, bislang Chief Compliance Officer, General Counsel und Generalbevollmächtigter, in die Geschäftsführung berufen. In seiner neuen Rolle als Managing Director verantwortet Dr. Thom künftig sämtliche Finanz- und Governance-Themen von BIT Capital, einschließlich Rechnungswesen, Finanzplanung, Controlling, Recht, Compliance und Risikomanagement. Dr. Thom bringt langjährige Erfahrung als Jurist und Governance-Experte aus führenden internationalen Kanzleien und der Venture-Capital-Branche mit.

Hendrik Krawinkel, Co-Founder und Managing Director von BIT Capital, scheidet aus der Geschäftsführung aus und übergibt Teile seiner Rolle an Peter Wibbe und Dr. Matthias Thom. Krawinkel, der seit der Gründung maßgeblich zum Aufbau und zur erfolgreichen Entwicklung von BIT Capital beigetragen hat, bleibt dem Unternehmen in strategischer Funktion als Mitglied des Advisory Boards erhalten. In dieser Rolle wird er das Management weiterhin mit seiner Erfahrung in Unternehmensaufbau, Kapitalmarktzugang und strategischer Skalierung unterstützen.

Stärkung der KI-gestützten Investmentkompetenz

Carlos Bielsa, bislang Partner bei BIT Capital, wird zum Managing Partner und Chief AI Officer ernannt. Bielsa bleibt weiterhin Portfoliomanager, unter anderem des erfolgreichen Aktienfonds BIT Global Technology Leaders (ISIN DE000A2N8127), der seit seiner Einführung zu den renditestärksten Aktienfonds Europas zählt. In seiner neuen Rolle wird Bielsa zusätzlich die Bereiche Investmentstrategie und Produktentwicklung mitgestalten und darüber hinaus als Chief AI Officer die Integration von Künstlicher Intelligenz in den BIT Capital Investmentprozess weiter vorantreiben.

Jan Beckers und Marcel Oldenkott führen Investmentbereich unverändert

Als gemeinsame Chief Investment Officers führen Jan Beckers und Marcel Oldenkott weiterhin die strategische und inhaltliche Ausrichtung des Investmentgeschäfts von BIT Capital. Oldenkott trägt dabei als Managing Director die erweiterte Verantwortung für Systematic Strategies, das Makro-Research sowie das Portfolio-Risikomanagement und stärkt damit die datengetriebene Investmentarchitektur des Unternehmens.

Mit der neuen Struktur verfügt BIT Capital über ein breit aufgestelltes Führungsteam, das operative Exzellenz, regulatorische Kompetenz und tiefe Investment- und Technologie-Expertise vereint. Die Management-Erweiterung unterstreicht die klare Wachstumsstrategie des Unternehmens, das seine Position als führender europäischer Technologie-Investor weiter ausbaut.



Über BIT Capital

BIT Capital – Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei verfolgt das Unternehmen erfolgreich einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der ein „Best of Human x AI“-Modell mit sektoragnostischem, wachstumsorientiertem Stock Picking sowie einem hochaktiven Portfoliomanagement verbindet. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren.

