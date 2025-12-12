Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC»): Erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Börsengang

MEDIENMITTEILUNG

Der kommerzielle Immobilienfonds SPSS IFC (Tickersymbol: IFC) wurde wie geplant am 9. Dezember 2025 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kotierung ist erfolgreich verlaufen und der Fonds steht nun allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Mit der Kotierung wurde der Publikumsfonds in den ersten drei Handelstagen auch in die Indizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.

Der SPSS IFC wurde am 17. Dezember 2021 lanciert und investiert seither in Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz und weist ein ertragsstarkes Portfolio mit einem Marktwert von fast CHF 500 Millionen aus. Die selektive Wachstumsstrategie mit Fokus auf renditestarke Objekte wird fortgeführt. Im Fokus bleibt das Erwirtschaften von hohen Nettoerträgen pro Anteilsschein – als zentrale Kennzahl für langfristigen Anlageerfolg.

«Die Börsenkotierung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für den SPSS IFC und schafft die ideale Basis für nachhaltiges Wachstum. Mit diesem Schritt erhöhen wir Transparenz und Liquidität, erweitern den Investorenzugang und setzen konsequent um, was wir bei der Lancierung des Produkts angekündigt haben», sagt Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer SPSS IFC.

Starkes Jahresergebnis mit erneut steigender Ausschüttung

Das Geschäftsjahr 2024/2025 (01.10.2024 – 30.09.2025) schloss mit einer kumulierten Anlagerendite von 6.4% ab und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert von 4.6%. Die Rendite setzt sich aus einer Cashflow-Rendite von 5.8% sowie einer Wertänderungsrendite von 0.6% zusammen. Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses wurde die Dividende pro Anteilsschein zum dritten Mal in Folge erhöht und beträgt nun CHF 5.00 (Vorjahr: CHF 4.90), bei einer Ausschüttungsquote von 87%.

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Bis zur Kotierung zum 9. Dezember 2025 richtete sich der Fonds ausschliesslich an institutionelle Anleger – mit der Umwandlung in einen Publikumsfonds steht er nun auch privaten Investoren offen. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu erwirtschaften und den Anlegerinnen und Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu sichern. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Fondsinformationen

Fondsname Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) Valor / ISIN 113 909 906 / CH1139099068 Tickersymbol IFC Fondsdomizil Schweiz Anzahl kotierter Fondsanteile 3'509'632 (sämtliche Anteile kotiert) Fondswährung CHF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds (Publikumsfonds) Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions AG Verwendung Erträge Ausschüttend Aufsichtsbehörde FINMA Depotbank / Market Maker Banque Cantonale Vaudoise (BCV) / Zürcher Kantonalbank (ZKB) Börse / Anlegerkreis SIX Swiss Exchange / Publikumsanleger SIX Indizes SXI Real Estate Broad / SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT) Rücknahme von Fondsanteilen Ende Geschäftsjahr / Kündigungsfrist 12 Monate Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September Prospekt mit integriertem Fondsvertrag www.spssolutions.swiss / www.swissfunddata.ch

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 12. Dezember 2025

Kotierung Fondsanteile an der SIX Swiss Exchange am 9. Dezember 2025

Aufnahme in die Indizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad»

Weiterer strategiekonformer Ausbau des Portfolios

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



