EQS-News: Sieben Fonds von GLS Investments mit FNG-Siegel mit drei Sternen ausgezeichnet

Sieben Fonds von GLS Investments mit FNG-Siegel mit drei Sternen ausgezeichnet



10.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Fonds aus verschiedenen Assetklassen erhalten höchstes Nachhaltigkeitsrating vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

Auszeichnung ist Ausdruck des konsequenten hohen Nachhaltigkeitsanspruchs von GLS Investments

Bochum, 10. Dezember 2025 – Sieben Kapitalmarktfonds aus dem Hause der GLS Investment Management GmbH (GLS Investments) wurden im Rahmen der FNG-Siegel-Vergabe für 2026 durch das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) mit dem FNG-Siegel mit drei Sternen ausgezeichnet. Damit hat nahezu die gesamte Produktpalette von GLS Investments mit jeweils unterschiedlichem Anlageschwerpunkt und verschiedenen Assetklassen die Bestnote in Sachen Nachhaltigkeit erhalten. Bei den ausgezeichneten Fonds handelt es sich um die folgenden:

GLS Bank Aktienfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A1W2CK8, ISIN institutionelle Tranche: DE000A1W2CL6)

GLS Bank Klimafonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A2DTNA1, ISIN institutionelle Tranche: DE000A2DTNB9)

GLS Bank Rentenfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A3ERMZ0, ISIN institutionelle Tranche: DE000A3ERM02)

BAUM Fair Future Fonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A2JF709, ISIN institutionelle Tranche: DE000A2JF717)

Kinder Perspektivenfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A3DEBS8, ISIN institutionelle Tranche: DE000A3DEBT6)

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag (ISIN: DE000A0B7JB7)

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds (ISIN: DE0009799981)

Die Partnerfonds SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag sowie SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds, die GLS Investments zusammen mit der SozialBank gestaltet, wurden bereits das vierte mit einem FNG-Siegel ausgezeichnet. Auch im Vorjahr gab es ein FNG-Siegel mit drei Sternen. Ein weiterer Partnerfonds, der BAUM Fair Future Fonds, der zusammen mit Green Growth Futura GmbH und BAUM e.V. aufgelegt wurde, hat ebenfalls dieses Jahr drei Sterne erhalten.

Karsten Kührlings, Geschäftsführer der GLS Investment Management GmbH: „Wir freuen uns, dass unsere Fonds mit dem FNG-Siegel und der höchstmöglichen Bewertung mit drei Sternen ausgezeichnet worden sind. Diese Top-Bewertungen über ein breites Fonds-Spektrum hinweg sind Ausdruck unseres konsequenten und strengen Nachhaltigkeitsverständnisses. Bei uns können nachhaltig orientierte Anlegende sichergehen, dass ihr Geld wirklich nachhaltig angelegt wird und kontinuierlich Transparenz zu den Investitionen gewährleistet wird.“

Das jährlich vergebene FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. ist ein anerkannter Qualitätsstandard im deutschsprachigen Markt für nachhaltige Fonds. Die Vergabe erfolgt nach der Bewerbung durch die Fondsgesellschaft und nach einer umfassenden Bewertung durch das FNG sowie durch dessen Partner – dem gemeinnützigen Wissenschafts-Verein F.I.R.S.T., der Advanced Impact Research GmbH sowie einem externen interdisziplinär besetzten Komitee. Das FNG-Siegel zeichnet Mindeststandards bei der nachhaltigen Geldanlage wie Transparenz und das Vorliegen einer Nachhaltigkeitsstrategie aus. Die Bewertung mit eins bis drei Sternen erhalten hochwertige Nachhaltigkeitsfonds, die darüber hinaus sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) hervorheben. Die Sterne-Bewertung ist laut FNG „Ausdruck des Potentials, inwieweit der Fonds echte Wirkung im Sinne von (mehr) Nachhaltigkeit erzielen kann.“

Die FNG-Siegel-Vergabefeier findet am 11. Dezember 2025 in Frankfurt am Main statt.

Eine Übersicht über die GLS-Fonds und ihre nachhaltige Wirkung findet sich im auf der GLS-Homepage veröffentlichten Wirkbericht von GLS Investments.

Über GLS Investments

Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell rund 1,6 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand Oktober 2025).

