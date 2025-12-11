W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York Ausblick

US-Börsen schwächer erwartet - KI-Profiteur Oracle enttäuscht

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Auf die Kursgewinne nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank am Vortag dürfte am Donnerstag Stagnation folgen. Bei den Technologieaktien sind Gewinnmitnahmen zu erwarten, ausgelöst von schwachen Geschäftszahlen des Schwergewichts Oracle. Der technologielastige Nasdaq 100 wird kurz vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent tiefer taxiert. Der Dow Jones Industrial wird derweil mit 48.070 Punkten kaum unverändert berechnet.

Hatte die US-Zinssenkung am Vortag die Investoren noch erfreut, so mischen sich nun skeptische Stimmen in den Chor. Die US-Notenbank habe den Leitzins zwar wie erwartet gesenkt, doch die Entscheidung lege tiefe Risse im Offenmarktausschuss offen, schrieb Eric Winograd, Chefökonom des Investmenthauses AllianceBernstein. "Drei Gegenstimmen - zwei für ein Stillhalten, eine für einen größeren Schritt - zeigen, wie kontrovers der weitere Kurs zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiken inzwischen diskutiert wird." Für die Märkte sei das Signal klar: Die Richtung stimme, aber der geldpolitische Pfad werde holpriger.

Die Aktien des Softwarekonzerns Oracle sacken vorbörslich um fast 14 Prozent ab. Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Die Papiere von Eli Lilly gewannen vorbörslich ein Prozent. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf.

