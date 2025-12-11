IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium zeigt Seltenerdmetallpotenzial bei Angel Island in Nevada auf

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium zeigt Seltenerdmetallpotenzial bei Angel Island in Nevada auf

11. Dezember 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSX-V: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) freut sich, weitere Details zu seiner jüngsten Pressemitteilung über die Gewinnung von Seltenerdmetallen (REEs) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben. Tests unter Anwendung des zum Patent angemeldeten chloridbasierten Verfahrens des Unternehmens in Kombination mit gezieltem Ionenaustausch zeigten sowohl potenziell signifikante Mengen an REEs in der Lösung als auch außergewöhnlich hohe Gewinnungsraten von REEs im Ionenaustausch. Diese Ergebnisse untermauern die Möglichkeit, dass REEs neben dem Hauptprodukt von Angel Island, Lithiumcarbonat, und den sekundären Einnahmequellen aus dem Verkauf von Natriumhydroxid zu einem strategisch wichtigen Nebenprodukt werden.

Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. Anhand der Analyseergebnisse enthält die für die Tests verwendete Tonsteinprobe 0,024 % Gesamtseltenerdoxid (TREO). Unsere Fähigkeit, diese Elemente effizient aus der Lösung und parallel zu Lithium zu gewinnen, ist eine bedeutende Leistung unseres Teams. Im Rahmen unserer geplanten Betriebe würden diese REE-Gehalte einen beträchtlichen Beitrag zur Versorgungskette Nordamerikas mit kritischen Mineralien und zu den Einnahmequellen von Angel Island leisten.

Die Testarbeiten an den REEs wurden mit Material durchgeführt, das von der 500-t-Großprobe stammt, die bei Angel Island entnommen worden war. Die unten aufgeführten Ergebnisse sind repräsentativ für die Großprobe und sollten nicht als repräsentativ für die gesamte Lithium-Tonsteinlagerstätte bei Angel Island erachtet werden.

Das Tonsteinmaterial weist einen Gehalt von 1.101 ppm Lithium und 239 ppm (0,024 %) TREO auf. Die REE-Verteilung der Probe besteht zu etwa 75 % aus leichten Seltenerdmetallen und zu 25 % aus Yttrium bzw. schweren Seltenerdmetallen. Die Chloridlaugung der Probe ergab Lösungskonzentrationen von 210 mg/l Lithium und 36 mg/l TREO, was darauf hinweist, dass die REEs unter den gleichen Bedingungen wie bei der Lithiumgewinnung in die Lösung gelangen.

Zwei Ionenaustausch-(IX)-Medien wurden hinsichtlich der Gewinnungsrate von REEs aus der gelaugten Lösung getestet. Beide Medien zeigten eine hohe Gewinnungsrate bei allen REEs und Yttrium. In der nachfolgenden Tabelle sind der Zufuhrwert, die Konzentrationen in der Laugungslösung sowie die endgültige IX-Gewinnungsrate für ausgewählte Elemente zusammengefasst.

Element* Zufuhr (ppm) Lösung (mg/l) Gewinnungsrate nach IX (%)

Li 1.101 229,0 0,0 %

Nd + Pr 43,4 8,637 99,8 %

Dy 3,8 0,994 99,8 %

Tb 0,7 0,178 99,9 %

Y 24,9 6,645 99,8 %

Sc 14,4 0,307 97 %

Sonstige 152,2 26,379 99,8 %

Gesamtseltenerdoxid 239,4 35,700 99,6 %

* Alle Elemente mit Ausnahme von Lithium werden als Oxide angegeben.

Hinweis: Repräsentative Proben für Feststoffe und Flüssigkeiten wurden an ALS Canada Ltd. in Reno, Nevada, gesendet und in dessen unabhängigem, gemäß ISO/IEC 17035 akkreditierten Labor in Vancouver, British Columbia, unter Anwendung der Methoden ME-MS14 und ME-ICP-15 für Flüssigkeiten bzw. ME-MS61L mit REE-Zugabe für Feststoffe analysiert. Die Qualitätskontrolle in Form von Doppel-, Standard- und Leerproben wurde vom Labor durchgeführt.

Weltweit stammt ein erheblicher Teil der REE-Produktion von großen Lagerstätten mit relativ niedrigem Gehalt. Ionenadsorptions-Tonlagerstätten im Süden von China und in Südostasien sind z. B. seit Langem die weltweit dominierende Quelle für schwere Seltenerdmetalle und weisen Gehalte von 0,03 bis 0,15 % TREO auf. In den USA werden primäre REE-Projekte in Wyoming und Texas mit Gehalten zwischen 0,05 % und 0,20 % TREO erschlossen. Zusammen verdeutlichen diese Beispiele, dass solche Lagerstätten technische und strategische Bedeutung erlangen können, wenn sie durch effiziente Fördermethoden und beträchtliche Tonnagen unterstützt werden, was die potenzielle Relevanz des REE-Gehalts von Angel Island als Nebenprodukt innerhalb eines umfassenden Lithiumbetriebs unterstreicht.

Angel Island wird voraussichtlich in den geplanten Phasen 1 und 2 des Projekts jährlich 2,75 bis 5,5 Millionen t Tonstein verarbeiten und dabei 10 bis 20 Millionen t Laugungslösung pro Jahr erzeugen. In dieser Größenordnung führen selbst moderate REE-Konzentrationen zu strategisch bedeutsamen Mengen.

Century Lithium bewertet den wirtschaftlichen Beitrag der REE-Gewinnungsrate noch nicht, da vor einer solchen Analyse weitere Reservendefinitionen und metallurgische Tests erforderlich sind. Diese Ergebnisse der REE-Gewinnungsraten zeigen jedoch die strategische Bedeutung von Angel Island für die inländische Versorgung mit kritischen Mineralien auf, verdeutlichen eine potenzielle zusätzliche Einnahmequelle für das Unternehmen und belegen den Wert der Verarbeitungstechnologie von Century Lithium. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die aktualisierte Machbarkeitsstudie abzuschließen und die Genehmigungsverfahren für Angel Island voranzutreiben - kritische Meilensteine, die Angel Island in Richtung Erschließung bringen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgy bei Century Lithium, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung genehmigt.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um Lithiumcarbonat in Batteriequalität herzustellen. Als Teil des Chlor-Alkali-Prozesses des Unternehmens wird der geplante Verkauf von überschüssigem Natriumhydroxid, das auf Angel Island produziert wird, voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Betriebskosten für die Lithiumcarbonat-Produktion leisten.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, bei dem ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LCE, an der OTCQX unter dem Kürzel CYDVF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel C1Z.

centurylithium.com

IM NAMEN VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

