IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea erhält Genehmigung für die Durchführung von Rohstoffexplorationsarbeiten in den Projekten El Destino, Sofi und Cuprum im Western Malargüe Mining District der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass der Senat und die Abgeordnetenkammer der argentinischen Provinz Mendoza die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 27 zusätzliche Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District (WMMD) rechtmäßig ratifiziert haben. Infolge dieser Genehmigungen liegen nun für alle Projekte von Kobrea die Zulassungen für die Durchführung von Rohstoffexplorationsaktivitäten einschließlich Bohrungen vor. Im unternehmenseigenen Projekt El Perdido wird derzeit eine Zufahrtsstraße zum Bohrplatz gebaut und ein Explorationscamp errichtet, um für das erste Diamantbohrprogramm gerüstet zu sein, das in den kommenden Wochen beginnen soll.

Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District werden nach wie vor vom Provinzparlament der Provinz Mendoza mit überwältigender Mehrheit genehmigt, so CEO James Hedalen. In der Sitzung des Senats von Mendoza am 9. Dezember 2025, in der die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die 27 zusätzlichen Explorationsprojekte im Western Malargüe Mining District in Mendoza, einschließlich der Projekte von Kobrea, gesetzlich genehmigt wurden, wurde auch die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts San Jorge erörtert und per Gesetz genehmigt. Das porphyrische Kupferprojekt San Jorge befindet sich in Uspallata im Norden der Provinz Mendoza (Bezirk Las Heras), außerhalb des Western Malargüe Mining District. Nichtsdestotrotz ist die Genehmigung der Minenerschließung und der Errichtung dieses Projekts ein großer Fortschritt für die Rohstoffexploration und -erschließung in der Provinz Mendoza. Diese Genehmigungen zeigen deutlich, dass die Regierung der Provinz und die Bevölkerung von Mendoza den Bergbau unterstützen und an die wirtschaftlichen Chancen glauben, die eine nachhaltige Exploration und Erschließung mit sich bringen wird. Ich möchte der Regierung von Mendoza, der Bergbauinitiative Impulsa Mendoza, der Bergbaukammer von Mendoza und den Projektverkäufern für ihre engagierte Arbeit über so viele Jahre danken, die nun dieses Ergebnis ermöglicht hat.

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Am 9. Dezember 2025 wurden die Umweltverträglichkeitsprüfungen für 27 Mineralexplorationsprojekte in der Gesetzgebung der Provinz ratifiziert und damit grünes Licht für die Exploration und Erschließung dieser Projekte im Departamento Malargüe gegeben. Die Genehmigung dieser Projektrunde unter dem Titel Metalliferous Mining Exploration of the El Destino Project and Others war das Ergebnis eines aufwändigen Verfahrens mit öffentlichen Anhörungen, Bürgerbeteiligung und technischen Analysen.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, glauben, prognostizieren, erwarten, schätzen, beabsichtigen, Strategie, zukünftig, Chance, planen, könnte, sollte, wird, würde und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt und den Beginn des ersten Diamantbohrprogramms des Unternehmens im Projekt El Perdido; den laufenden Bau von Zufahrtsstraßen und Explorationscamps; das Potenzial für zukünftige Genehmigungen für die Mineralexploration und -erschließung; die wahrgenommene Unterstützung des Bergbaus durch die Regierung und die Bevölkerung von Mendoza; die erwarteten wirtschaftlichen Chancen aus der Exploration und Erschließung; sowie die allgemeinen Mineralexplorations- und Erschließungspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von den derzeit in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt und den Ergebnissen von Bohrprogrammen; die Ungewissheit von Mineralressourcenschätzungen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung seiner geplanten Aktivitäten zu beschaffen; Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Kupfer und Gold; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; politische, wirtschaftliche und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Argentinien; Umweltrisiken und -verbindlichkeiten; Wettbewerb in der Bergbauindustrie; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; sowie Risiken im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Konzessionsgebieten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

