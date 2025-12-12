COEUR MINING - Nachholpotenzial dank doppeltem Boden!
HSBC · Uhr
Nachholpotenzial dank doppeltem Boden!
Dank der laufenden Edelmetallrally mit immer neuen Rekordständen bei Gold und Silber sind auch Minentitel immer einen Blick wert. Einer, an dem die Rally noch weitgehend vorbeigegangen ist, deshalb aber möglicherweise einer mit Nachholpotenzial, ist Coeur Mining. Für ein erstes Ausrufezeichen sorgt der Bruch des Abwärtstrends seit 1996(!). Es ist alles andere als alltäglich, dass derart alte Trends gebrochen werden. Charttechnisch liegt dank des Spurts über das 2021er-Hoch bei 12,60 USD zudem ein klassischer Doppelboden vor (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 USD. An dieser Stelle wird es richtig spannend, denn dieses Kurspotenzial ist ausreichend, um auch das Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 16,41 USD zu überwinden. Letzteres würde einen noch größeren Dreifachboden vervollständigen. Dessen Kursziel lässt sich wiederum auf rund 30 USD taxieren und harmoniert recht gut mit diversen Hochpunkten von 2011 bzw. 2012. Damit die aktuelle Steilvorlage nicht gefährdet wird, gilt es, das o. g. 2021er-Hoch bei 12,60 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.
COEUR MINING (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart COEUR MINING
Quelle: LSEG, tradesignal²
