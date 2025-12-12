COEUR MINING - Nachholpotenzial dank doppeltem Boden!

Dank der laufenden Edelmetallrally mit immer neuen Rekordständen bei Gold und Silber sind auch Minentitel immer einen Blick wert. Einer, an dem die Rally noch weitgehend vorbeigegangen ist, deshalb aber möglicherweise einer mit Nachholpotenzial, ist Coeur Mining. Für ein erstes Ausrufezeichen sorgt der Bruch des Abwärtstrends seit 1996(!). Es ist alles andere als alltäglich, dass derart alte Trends gebrochen werden. Charttechnisch liegt dank des Spurts über das 2021er-Hoch bei 12,60 USD zudem ein klassischer Doppelboden vor (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 USD. An dieser Stelle wird es richtig spannend, denn dieses Kurspotenzial ist ausreichend, um auch das Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 16,41 USD zu überwinden. Letzteres würde einen noch größeren Dreifachboden vervollständigen. Dessen Kursziel lässt sich wiederum auf rund 30 USD taxieren und harmoniert recht gut mit diversen Hochpunkten von 2011 bzw. 2012. Damit die aktuelle Steilvorlage nicht gefährdet wird, gilt es, das o. g. 2021er-Hoch bei 12,60 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

COEUR MINING (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart COEUR MINING

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.