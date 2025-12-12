LBBW Kapitalmärkte Daily
Die Angst vor dem Platzen der KI-Blase
Oracle zieht Tech-Werte nach unten
Am Donnerstag verbuchten Aktien aus dem Technologiesektor mehrheitlich Verluste. Grund dafür waren negative Zahlen des Softwarekonzerns Oracle. Das Unternehmen meldete ein überraschend schwaches Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte gegenüber dem Vorquartal und warnte vor um 15 Milliarden Dollar höheren jährlichen Ausgaben. Dadurch flammten die Sorgen der Anleger um Fehlinvestitionen im KI-Sektor wieder auf. Infolgedessen brach die Aktie von Oracle um 11 % ein. In der Breite profitierten die wichtigsten Aktienindizes zumindest vom Zinsentscheid der Fed am Mittwoch. Jerome Powell konstatierte lediglich, dass die Notenbank weiter beobachten müsse und klarere Signale abwarte. Die Marktteilnehmer hatten wohl einen etwas pessimistischeren Ton erwartet und waren entsprechend positiv gestimmt. Die Technologieindizes ließ der Fed-Zinsentscheid aber kalt.
SNB belässt ihren Leitzins bei 0 %Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) war frei von Überraschungen. Der Handlungsdruck für die Währungshüter ist derzeit niedrig, da sich die Inflation am unteren Ende des Zielbereichs befindet. Mittelfristig rechnet die SNB damit, dass die Teuerung auf niedrigem Niveau innerhalb des Korridors bleibt. Zudem haben sich die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft durch die Einigung auf niedrigere US-Zölle wieder aufgehellt. Eine weitere Zinssenkung dürfte vor diesem Hintergrund vorerst nicht auf der Agenda stehen, zumal die Hemmschwelle für die erneute Einführung von Negativzinsen hoch sein dürfte.
Heute nur wenige Veröffentlichungen
Am heutigen Freitag stehen nur wenige Veröffentlichungen auf der Agenda. Einzig das Bundesamt für Statistik veröffentlichte heute Morgen die finale Inflationsrate für November, deren Schätzung bereits Ende des vergangenen Monats veröffentlicht wurde. Sie lag, wie bereits im Vormonat, bei 2,3 % und bewegt sich damit weiterhin im Zielkorridor der EZB von rund 2 %. Größere Aufmerksamkeit gilt jedoch den US-Inflationsdaten am kommenden Montag. Dies sind dann die ersten Zahlen seit der Fed-Sitzung am Mittwoch, im Rahmen derer die Währungshüter den Leitzins gesenkt hatten. Der Konsumentenpreisindex (CPI), der die Preisentwicklung eines festen und repräsentativen Warenkorbs misst, hatte im September erstmals seit Januar wieder die Marke von 3 % erreicht. Der am Montag veröffentlichte Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), mit seinen dynamischen Gewichten, könnte sich diesem Wert annähern.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - Oracle bringt KI-Sorgen zurückgestern, 09:25 Uhr · dpa-AFX
Aktie unter DruckOracle enttäuscht trotz hoher Wachstumsraten im KI-Geschäftgestern, 07:22 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzergestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung