EQS-News: „Now Is Yours": Huawei bringt das Mate X7 zusammen mit einer neuen Reihe innovativer Produkte auf den Markt

EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung

„Now Is Yours": Huawei bringt das Mate X7 zusammen mit einer neuen Reihe innovativer Produkte auf den Markt



12.12.2025 / 05:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, VAE, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Huawei hat heute auf einer Veranstaltung unter dem Motto „Unfold the Moment" eine neue Reihe innovativer Flaggschiffgeräte vorgestellt. Zu diesen Produkten gehören das HUAWEI Mate X7 Mobiltelefon, die HUAWEI FreeClip 2 Ohrhörer, die HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Smartwatch und das HUAWEI MatePad 11.5 S Tablet.

Das HUAWEI Mate X7 verkörpert die Design-Philosophie, Grenzen zu überschreiten. Es zeichnet sich durch ein schlankes, aber dennoch robustes Design und eine leistungsstarke Performance aus, einschließlich Smartphone-Bildgebung auf Flaggschiff-Niveau. Der HUAWEI FreeClip 2 soll neue Maßstäbe für komfortable Open-Ear-Hörerlebnisse setzen. Die HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN verbindet raffinierte Ästhetik mit fortschrittlicher Technik und Leistung und ermöglicht es dem Nutzer, die Welt besser zu erkunden. Das HUAWEI MatePad 11.5 S wurde für Kreative entwickelt und bietet ein hochauflösendes, augenschonendes Display und ein reibungsloses kreatives Erlebnis.

Zhu Ping, Präsident für Marketing und Vertrieb bei der Huawei Consumer Business Group, erklärte, dass Huawei weiterhin mit Nutzern weltweit zusammenarbeiten und Technologie mit Herzlichkeit verbinden werde. „Indem wir die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer verstehen und darauf eingehen, möchten wir den Verbrauchern weltweit dabei unterstützen, Technologie zu nutzen, um jeden Moment auszukosten. Unser Ziel ist es nicht nur, außergewöhnliche Produkterlebnisse zu liefern, sondern auch jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die Momente zu genießen, die ihm am wichtigsten sind."

HUAWEI Mate X7: Entfaltung eines neuen Kapitels

Das Design des Mate X7 ist vom Konzept des „Zeit-Raum-Tors" und einer 1.600 Jahre alten Tradition des leichtgewebten Brokats inspiriert, die weithin als Höhepunkt der chinesischen Seidenkunst und Teil des nationalen immateriellen Kulturerbes des Landes angesehen wird. Das Telefon ist in Brokat-Weiß mit Nanofaser-Finish sowie in zwei veganen Leder-Optionen erhältlich: Nebelrot und Schwarz.

Das Mate X7 ist außerdem das erste schlanke, faltbare Smartphone von Huawei, das über die gleichen Bildgebungsfunktionen wie ein standardmäßiges Flaggschiff-Smartphone verfügt. Die verbesserte True-to-Color-Kamera der zweiten Generation bietet eine um 43 % verbesserte Farbgenauigkeit und wird durch eine neue Ultra Lighting HDR-Kamera, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Tele-Makrokamera ergänzt. Dank der Unterstützung von Ultra Lighting HDR-Videos mit bis zu 17,5 EV nimmt das Mate X7 sowohl in hellen als auch in schwach beleuchteten Umgebungen lebendige Details mit Präzision auf.

Das Gerät ist auf Langlebigkeit ausgelegt und wird von einer proprietären, extrem zuverlässigen, faltbaren Architektur angetrieben, die ein Außendisplay aus extrem widerstandsfähigem Kunlun-Kristallglas, fortschrittliche Präzisionsscharniere und eine extrem widerstandsfähige 3-Schicht-Verbundstruktur und mehr umfasst. Ein 3.550 mm² großes SuperCool Ultra-Large VC & Graphene Wärmeableitungssystem und ein 5.600-mAh-Akku sorgen für stabile Leistung und ganztägige Akkulaufzeit.

HUAWEI FreeClip 2: Ein modisches Statement

Die HUAWEI FreeClip 2 Ohrhörer haben ein Ohrclip-Design, das die Open-Ear-Innovation mit moderner Ästhetik verbindet und Audioprodukte sowohl als Hörgeräte als auch als modische Accessoires neu definieren soll.

Der FreeClip 2 wurde entwickelt, um den ganzen Tag über getragen werden zu können, und ist in den traditionellen Farben Blau, Weiß und Schwarz sowie als Neuheit auf dem internationalen Markt in Roségold erhältlich. Jeder Ohrstöpsel wiegt nur 5,1 g und sorgt für ein kaum spürbares Tragegefühl mit lang anhaltendem Komfort und sicherem Sitz.

Der FreeClip 2 bietet eine klare, dynamische Audio- und Gesprächsqualität in verschiedenen Nutzungsszenarien dank seiner leistungsstarken Dual-Driver-Einheiten und des NPU AI-Prozessors, der die zehnfache Rechenleistung der vorherigen Generation bietet. Außerdem ist er nach IP57 staub- und wasserdicht und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden für müheloses, ganztägiges Tragen in jeder Umgebung.

HUAWEI WATCH ULTIMATIVES DESIGN: Erweitern Sie Ihre Horizonte

Die neue HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN ist in der neuen Royal Gold Edition erhältlich, die sich durch die branchenweit erste violette Lünette aus Seltenerdkeramik mit 18-karätigem Gold auszeichnet, gepaart mit einem Gehäuse aus Flüssigmetall auf Zirkoniumbasis und einem Armband aus einer violett-goldenen Titanlegierung.

Die Uhr bietet eine Reihe von Funktionen, die auf Tiefseetaucher zugeschnitten sind, darunter ein innovatives wasserdichtes System und direkte sonarbasierte Unterwasserkommunikationsmöglichkeiten. Außerdem verfügt sie über eine verbesserte Antenne für eine stärkere Konnektivität in allen Szenarien, eine KI-gestützte Rauschunterdrückung für klare Anrufe, eine präzise Positionsbestimmung durch das HUAWEI Sunflower Positioning System und fortschrittliche eSIM-Kommunikationstechnologien. Das TruSense-System der Uhr verfügt zusätzlich über die leistungsstarke X-TAP-Technologie für eine präzisere und umfassendere Gesundheitsüberwachung[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S: Inspirierende Kreativität

Das HUAWEI MatePad 11.5 S ist ein Tablet der nächsten Generation, das nahtlos Augenkomfort mit außergewöhnlicher Klarheit verbindet[2]. Das PaperMatte-Display von Huawei behebt die seit langem bestehenden Probleme mit der Schärfe, die oft mit herkömmlichen matten Displays verbunden sind, und sorgt so für ein klares und augenschonendes Seherlebnis auf diesem neuen Gerät.

Das MatePad 11.5 S ist für papierlose Produktivität konzipiert und wird mit einem M-Pencil Pro-Stift und einer magnetischen Tastatur geliefert, die den Wechsel zwischen Notizen, Schreiben und der Erstellung von Inhalten vereinfachen. Die vorinstallierte Huawei Notes App bietet eine breite Palette von Pinseln, Vorlagen und kostenlosen Ressourcen, und die GoPaint App verfügt jetzt über eine Reihe neuer Animationswerkzeuge, mit denen statische Ideen zum Leben erweckt werden können. Für Videokünstler bietet die Wondershare Filmora App jetzt Tastenkombinationen, um die Bearbeitung zu vereinfachen, während die WPS Office Suite professionelle Funktionen für die Bearbeitung von Dokumenten, Präsentationen und Daten auf PC-Niveau bietet.

Laut Huawei geht die heutige Markteinführung über eine bloße Reihe von technologischen Upgrades hinaus – sie spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, den Verbraucher in den Mittelpunkt zu stellen. Unter dem Markenversprechen „Now Is Yours" möchte Huawei offen und aufrichtig mit den Verbrauchern in Kontakt treten und mit einer herzlichen und inklusiven Haltung regionen- und kulturübergreifende Verbindungen aufbauen, damit weltweit mehr Menschen an der Freude am technologischen Fortschritt teilhaben können.

[1] Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und darf nicht zur Diagnose oder Behandlung verwendet werden. [2] Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und darf nicht zur Diagnose oder Behandlung verwendet werden.

