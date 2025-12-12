EQS-News: q.beyond will durch eine Kapitalherabsetzung Voraussetzung für künftige Aktienrückkäufe und Dividenden schaffen

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

q.beyond will durch eine Kapitalherabsetzung Voraussetzung für künftige Aktienrückkäufe und Dividenden schaffen

Außerordentliche Hauptversammlung soll schon Ende Januar den Weg für eine Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg freimachen

Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 geplant

Bei Zustimmung sind Aktienrückkäufe voraussichtlich ab 2026 und eine Dividende ab 2027 möglich

Köln, 12. Dezember 2025. Vorstand und Aufsichtsrat des Kölner IT-Dienstleisters q.beyond haben heute beschlossen, für den 30. Januar 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie werden ihr vorschlagen, das Grundkapital – nach vorangehender Einziehung von zwei Aktien - im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von fünf zu eins (5:1) auf künftig 24.915.897,00 Euro herabzusetzen. Die vorgeschlagene Kapitalherabsetzung wird den bestehenden handelsrechtlichen Bilanzverlust beseitigen. Der darüber hinausgehende Betrag wird in die freie Kapitalrücklage eingestellt. Dies schafft die Voraussetzung für künftige Aktienrückkäufe und Dividenden. Zudem führt die vorgeschlagene Kapitalmaßnahme dazu, dass sich der Börsenkurs oberhalb von 1,00 Euro stabilisiert.

q.beyond schreibt schwarze Zahlen und erzielt positiven Free Cashflow

q.beyond-CEO Thies Rixen begründet die unverzügliche Einberufung: „Unser Unternehmen schreibt wie geplant wieder schwarze Zahlen und erwirtschaftet bereits seit 2023 einen positiven Free Cashflow. Die aktuelle Marktkapitalisierung spiegelt das nur bedingt wider. Daher wollen wir unsere Eigentümer, wie von vielen auch angeregt, möglichst bald über einen Aktienrückkauf an diesen Fortschritten beteiligen können.“ Nach seiner Einschätzung sei der Kauf der eigenen Aktien derzeit das beste Investment für q.beyond: „Wir sind überzeugt, dass sich diese Investition für unser Unternehmen und seine Eigentümer auszahlen wird.“

Wenn die Zustimmung der Hauptversammlung vorliegt und die maßgeblichen Beschlüsse eingetragen sind, wird der Vorstand die erforderlichen Maßnahmen für einen reibungslosen Umtausch aller q.beyond-Aktien ergreifen. Für je 5 alte q.beyond-Aktien erhalten die Aktionäre je 1 neue Aktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro; Spitzenbeträge werden ausgeglichen. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 könnte danach ein Aktienrückkaufprogramm starten. Hätten Vorstand und Aufsichtsrat erst die für den 21. Mai 2026 geplante ordentliche Hauptversammlung um Zustimmung gebeten, wäre es fraglich gewesen, ob das Unternehmen schon im Jahr 2026 handlungsfähig gewesen wäre.

Hohe Nettoliquidität bietet genügend Spielraum für Aktienrückkäufe

Für q.beyond-CFO Nora Wolters ist der Zeitfaktor entscheidend: „Hinter q.beyond liegen drei Jahre einer tiefgreifenden Transformation. Jetzt ist die Zeit gekommen, das anhaltende Engagement unserer Aktionärinnen und Aktionäre zu honorieren.“ Mit einer Nettoliquidität von 41,3 Mio. Euro zum 30. September 2025 verfügt das schuldenfreie Unternehmen über den erforderlichen finanziellen Spielraum für Aktienrückkäufe und Dividenden.

„Strategie 2028“ verbindet höhere Ertragskraft mit Wachstum

Nach Einschätzung von CEO Thies Rixen werden mögliche Aktienrückkäufe, künftige Dividenden sowie der optisch höhere Kurs nach der Aktienzusammenlegung die Attraktivität der q.beyond-Aktie steigern. Entscheidend für einen nachhaltig höheren Unternehmenswert sei indes eine konsequente strategische Weiterentwicklung; Anfang März 2026 wird das Unternehmen die „Strategie 2028“ vorlegen. Rixen verrät die Stoßrichtung: „Wir wollen künftig die Ertrags- und Finanzkraft weiter steigern und zugleich neue Wachstumschancen mit dem Ausbau unseres Technologie- und Branchenportfolios nutzen.“ Mit der laufenden Internationalisierung sowie dem Ausbau der KI- und Security-Kompetenz schafft q.beyond bereits in diesem Jahr wichtige Voraussetzungen.

Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Januar 2026 einschließlich der vollständigen Tagesordnung und der entsprechenden Beschlussvorschläge der Verwaltung wird voraussichtlich am 19. Dezember 2025 im Bundesanzeiger und unter www.qbeyond.de/hv veröffentlicht.





