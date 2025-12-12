W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat eine wichtige Grundlage für die Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine geschaffen. Eine große Mehrheit von Mitgliedstaaten stimmte dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln nach Russland unbefristet zu verbieten, wie die derzeitige dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./aha/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chance durch Kernkraft: Vom Zykliker zum Schlüsselspieler der Energiewendeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden