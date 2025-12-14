Insolvenzverwalter: Derzeit keine Interessenten für Starcar

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung steht nach seinem im Oktober gestellten Insolvenzvertrag möglicherweise vor dem Aus. Derzeit gebe es keinen Interessenten für die Übernahme des Geschäftsbetriebes als Ganzes, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Christoph Morgen mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Es seien vorsorglich die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet worden, um ab Januar 2026 den Betrieb deutlich einzuschränken. Diese Vorbereitungen dienten dazu, im Eventualfall die geordnete Betriebsabwicklung während des ersten Quartals abschließen zu können. Das gesamte Starcar-Team sei über diese eventuell zeitnah bevorstehenden Entscheidungen informiert worden.

Starcar ist den Angaben zufolge einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Deutschland und betreibt bundesweit zahlreiche Standorte. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 615 Mitarbeitern in Vollzeit./hr/DP/he