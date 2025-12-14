W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP: Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach Gesprächen mit einer US-Delegation in Berlin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kanzleramt verlassen. Dies beobachtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur am Abend.

Auch aus deutschen Regierungskreisen hieß es, Selenskyj habe nach etwa fünfeinhalb Stunden das Kanzleramt verlassen. Der Kommunikationsberater von Selenskyj, Dmytro Lytwyn, sagte der ukrainischen Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina, die Gespräche würden am Montag fortgesetzt.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) habe die Regierungszentrale bereits etwas früher verlassen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen weiter. Offen blieb zunächst, in welchem Format die Gespräche am Montag fortgesetzt werden.

Es gehe weiterhin um die zentralen Fragen der von Russland geforderten Gebietsabtretungen, der Sicherheitsgarantien für Kiew und um die Frage der Verwendung der in der EU eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank, hieß es./ast/DP/zb

