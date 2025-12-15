onemarkets Fund – kundenorientiert, streng überwacht und einzigartig

onemarkets Fund ist eine Plattform für UniCredit-Anlagelösungen, die​ eine einzigartige und wachsende Auswahl an aktiv gemanagten und regelbasierten Fonds bietet. Mit Fokus auf optimalen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden nutzen wir die langjährige Investment- und Marktexpertise von UniCredit und ergänzen diese – je nach Strategie – mit dem Know-how einiger der erfahrensten Fondspartner auf dem Markt. ​

Jedes einzelne Portfolio wird entweder von Unternehmen der UniCredit-Gruppe* oder von ausgewählten, erfahrenen Fondspartnern verwaltet. Dabei überwachen die UniCredit-Expertinnen und -Experten sorgfältig die Wertentwicklung der Fonds, um die Qualität und das Risiko-Rendite-Profil der definierten Strategien über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten.

* Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind (Schoellerbank Invest AG, Structured Invest S.A., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. und ZB Invest Ltd.).

Bitte beachten Sie den Disclaimer auf Seite 35. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld. Stand: 12.12.2025. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)