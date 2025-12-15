onemarkets Fund – kundenorientiert, streng überwacht und einzigartig
onemarkets Fund ist eine Plattform für UniCredit-Anlagelösungen, die eine einzigartige und wachsende Auswahl an aktiv gemanagten und regelbasierten Fonds bietet. Mit Fokus auf optimalen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden nutzen wir die langjährige Investment- und Marktexpertise von UniCredit und ergänzen diese – je nach Strategie – mit dem Know-how einiger der erfahrensten Fondspartner auf dem Markt.
Jedes einzelne Portfolio wird entweder von Unternehmen der UniCredit-Gruppe* oder von ausgewählten, erfahrenen Fondspartnern verwaltet. Dabei überwachen die UniCredit-Expertinnen und -Experten sorgfältig die Wertentwicklung der Fonds, um die Qualität und das Risiko-Rendite-Profil der definierten Strategien über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten.
* Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.
** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.
*** Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind (Schoellerbank Invest AG, Structured Invest S.A., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. und ZB Invest Ltd.).
