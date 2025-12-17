Rüstungswerte etwas erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt wieder unter Druck geratenen Rüstungswerte steuern am Mittwoch vorbörslich auf eine Erholung zu. Sie könnten dabei von einem Bericht der "Financial Times" über die anstehende Freigabe von Milliardenaufträgen profitieren, in dem ein Händler am Morgen einen Stimmungsaufheller sieht.

Rheinmetall zogen nach ihrem jüngsten Tief seit Anfang Dezember im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent an. Für Renk , Hensoldt und TKMS ging es dort im Xetra-Vergleich um bis zu zwei Prozent nach oben.

In dem Bericht heißt es unter Berufung auf vorliegende Dokumente, das deutsche Parlament werde voraussichtlich am Mittwoch Rüstungsausgaben von über 50 Milliarden Euro genehmigen. 21 Milliarden davon seien für Bekleidung und Schutzausrüstung für Soldaten vorgesehen. Zu den weiteren Verträgen gehören laut dem Bericht ein 4-Milliarden-Euro-Deal für die von Rheinmetall mitproduzierten Puma-Schützenpanzer und knapp 2 Milliarden für Satellitensysteme.

In den vergangenen Tagen hatten die Aktien unter den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges gelitten. Die Rheinmetall-Anteile, die 2025 im Dax nach wie vor die Spitzenposition innehaben, hatten seit ihrem Zwischenhoch vom Dienstag der Vorwoche bis zu elf Prozent verloren./tih/jha/