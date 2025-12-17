EQS-News: KI-Optimierungstechnologie von Nota sorgt nach Erfolg im Nahen Osten die Verkehrsinnovation in Afrika voran

EQS-News: Nota AI / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

KI-Optimierungstechnologie von Nota sorgt nach Erfolg im Nahen Osten die Verkehrsinnovation in Afrika voran



„Intelligentes Kreuzungssystem wird an kenianische Hauptstadt Nairobi geliefert"

Edge AI ermöglicht mehrkanalige Echtzeit-Verkehrsanalyse durch KI-Modellkompression... ITS-Technologie beschleunigt Expansion vom Nahen Osten nach Afrika

Unterzeichnung eines Technologie-Liefervertrags mit HANIL STM für das von LG CNS geleitete ITS-Projekt in Nairobi

SEOUL, Südkorea, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI (CEO Myungsu Chae), ein Unternehmen, das sich auf die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über die Lieferung seiner „Smart Intersection System"-Technologie für das Intelligent Transport System (ITS) Bauprojekt in Nairobi, Kenia, unterzeichnet hat.

Der Auftrag ist Teil des Projekts zur Einrichtung einer Verkehrsleitzentrale, das von der Kenya Urban Roads Authority (KURA) und LG CNS gemeinsam geleitet wird. HANIL STM ist für das Systemdesign und -management verantwortlich, während Nota AI das Smart Intersection System implementieren und liefern wird, das auf seiner KI-Modelloptimierungs- und Komprimierungstechnologie basiert und für eine Edge-Umgebung zugeschnitten ist.

Die KI-Komprimierungs- und Optimierungstechnologie von Nota AI wurde entwickelt, um die Rechenkomplexität und den Speicherbedarf von KI-Modellen zu reduzieren und deren effizienten Betrieb in Edge-Umgebungen zu ermöglichen. Dies macht die Technologie sehr effektiv in Umgebungen, die einen geringen Stromverbrauch und niedrige Latenzzeiten erfordern.

Das neu eingeführte, auf KI-Kompression und -Optimierung basierende Smart Intersection System wird voraussichtlich zu einem verbesserten Verkehrsfluss beitragen. Das System komprimiert die Größe des erforderlichen Analysemodells und passt es an die lokale Videoüberwachung von Kreuzungen an. Es ermöglicht die Klassifizierung von Fahrzeugtypen in Echtzeit sowie die Analyse des Verkehrsaufkommens, der Länge von Fahrzeugschlangen und anderer Verkehrsbedingungen, ohne auf einen zentralen Server angewiesen zu sein. Die hohe Effizienz beruht auf der Komprimierungstechnologie, die es einem einzigen Edge-Gerät ermöglicht, mehrere CCTV-Kanäle gleichzeitig zu verwalten und Echtzeitdaten zu verarbeiten, was zu einem äußerst effektiven Kostenmanagement führt.

Darüber hinaus können Systemmanager die Echtzeitdaten nicht nur zur Überwachung der aktuellen Verkehrssituation nutzen, sondern auch als wertvolle Daten für die künftige Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Kreuzungen. Da der gesamte Analyseprozess in einer Edge-Umgebung realisiert wird, bietet das System einen stabilen Betrieb und minimiert gleichzeitig den Aufwand durch Serveraufbau und Wartungskosten.

Nota AI hat bereits Anerkennung für seine herausragenden technologischen Fähigkeiten durch ITS-Leistungsbewertungen und Technologieüberprüfungen durch verschiedene Unternehmen und lokale Behörden erhalten. Das Smart Intersection System und das Emergency Situation Detection System, die beide mit der Technologie von Nota AI entwickelt wurden, erreichten bei der grundlegenden ITS-Leistungsbewertung, bei der Echtzeitleistung und Genauigkeit die Schlüsselindikatoren sind, die Bestnote. Darüber hinaus hat das System vor kurzem die Bauarbeiten im Rahmen des ITS-Verstärkungsprojekts in Yeongcheon erfolgreich abgeschlossen und dabei eine durchschnittliche Leistungsrate von 99,5 % bei allen Bewertungskriterien erzielt.

Aufbauend auf diesen technologischen Fähigkeiten beschleunigt Nota AI die Kommerzialisierung seiner Technologie für intelligente Verkehrssysteme. Das Unternehmen hat im Nahen Osten und in Nordamerika fortschrittliche Technologien vorgestellt und dabei unter anderem folgende Erfolge erzielt: eine Partnerschaft mit dem Verkehrsinfrastrukturunternehmen ATS in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einen Vertrag über die Lieferung von ITS-Lösungen mit der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai (RTA), und die erfolgreiche Überprüfung der Unterstützung des Fußgängerschutzes und der Analyse des Verkehrsaufkommens mit Sony in Lakewood, USA. Durch die Teilnahme am Projekt in Nairobi hat Nota AI nun die Anwendung seiner Technologie auf die Region Afrika ausgeweitet.

Myungsu Chae, CEO von Nota AI, erklärte: „Wir freuen uns, dass die KI-Komprimierungs- und Optimierungstechnologie von Nota AI nach unserem Erfolg in Dubai auch in Nairobi zur Verkehrsinnovation beitragen wird. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Projekts werden wir den Einfluss unserer KI-Komprimierungs- und Optimierungstechnologie auf dem globalen Markt weiter ausbauen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2845398/Nota_AI_Optimization_Technology_Drives_Traffic_Innovation_in_Africa__Following_Success_in_the_Middle.jpg

