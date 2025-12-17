GSK erhält US-Zulassung für neues Asthma-Medikament

London, 17. Dez (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GSK hat in den USA die Zulassung für sein neues Medikament zur Behandlung von schwerem Asthma erhalten.

Die Arznei mit dem Namen Exdensur müsse nur zweimal pro Jahr verabreicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die US-Gesundheitsbehörde FDA genehmigte das Mittel als ergänzende Erhaltungstherapie für Patienten ab zwölf Jahren mit einer bestimmten Form von schwerem Asthma. Dem Unternehmen zufolge ist es das erste Biologikum, das für eine halbjährliche Verabreichung bei dieser Erkrankung zugelassen ist. Das Medikament dürfte damit in Konkurrenz zu Mitteln wie Dupixent von Sanofi und Regeneron oder Xolair von Roche und Novartis treten, die alle zwei bis vier Wochen verabreicht werden müssen. Auch die britischen Aufsichtsbehörden hatten das Medikament am Montag zugelassen, und die Europäische Arzneimittel-Agentur hatte vergangene Woche eine Zulassungsempfehlung ausgesprochen. Einen Rückschlag gab es für GSK jedoch bei einem zweiten Anwendungsgebiet. Die FDA lehnte die Zulassung des Medikaments zur Behandlung von chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen ab. Ein Unternehmenssprecher erklärte, man sei weiterhin vom Nutzen des Mittels für diese Patienten überzeugt und setze die Gespräche mit der FDA fort. GSK ist auf der Suche nach neuen Medikamenten, um auslaufende Patente älterer Arzneien auszugleichen.

