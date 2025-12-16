Redcare mit Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt

Der Einstieg der Drogeriekette dm in den Apothekenmarkt hat am Dienstag die Aktien von Online-Apotheken nicht weiter belastet. Die Aktien von Redcare Pharmacy starteten mit einem Anstieg um 3,9 Prozent genauso einen Erholungsversuch wie die Papiere des Wettbewerbers DocMorris, die in Zürich 3,1 Prozent gewannen.

Redcare waren mit dem Anstieg im MDax unter den größten Gewinnern, deren Liste allgemein geprägt war von Aktien, die 2025 bislang schlecht gelaufen sind. Die Aktien kletterten in ihrer Erholung auch über die 21-Tage-Linie, einen beliebten kurzfristigen Trendindikator. Im Dezember sind sie bislang um diese Linie geschwankt.

Lange wurde darüber spekuliert und nun ist es umgesetzt worden: dm ist am Dienstag mit einer eigenen Online-Apotheke an den Start gegangen. Ab sofort können über die Online-Kanäle der Drogerie also auch rezeptfreie, apothekenpflichtige Produkte bestellt werden. Laut Mitteilung erfolgt der Versand aus dem tschechischen Bor, wo sich auch die notwendige Präsenzapotheke befindet.

Das Thema Konkurrenz durch dm hat in den vergangenen Monaten schon mächtig auf dem Redcare-Kurs gelastet - gemeinsam mit Ernüchterung über die schleppende Einführung des deutschen E-Rezeptes. Redcare-Aktien sind in diesem Jahr mit einer Halbierung des Kurses der zweitschwächste MDax-Wert. Börsianer hatten am Vortag bereits betont, die "dm-Story" sei wohlbekannt. Da hatten Berichte über den bevorstehenden Start die Redcare-Aktien nochmals in Richtung des Tiefs seit Anfang 2023 gedrückt, das im November knapp unter 60 Euro lag.