Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Überzeichnete 16. Kapitalerhöhung für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK



17.12.2025 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) hat die vom 19. November bis 9. Dezember 2025 durchgeführte 16. Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 119 Millionen deutlich übertroffen. Der Ausgabepreis lag bei CHF 1'165.04 (netto) pro Anteil. Neu sind 2'033’678 Anteile im Umlauf. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am Mittwoch, 17. Dezember 2025.

Die Fondsleitung hat im Jahr 2025 drei Kapitalerhöhungen für den Akara Diversity PK durchgeführt. «Mit über CHF 300 Millionen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, setzen wir ein starkes Zeichen. Dieses Vertrauen unserer Investorinnen und Investoren motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und gemeinsam neue Wachstumschancen zu realisieren», erklärt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund).

Das erhaltene Kapital wird für Zukäufe noch im laufenden wie auch im nächsten Geschäftsjahr sowie die Finanzierung von laufenden Projekten eingesetzt.

Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 3.0 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 17. Dezember 2025

Erfolgreicher Abschluss der dritten Kapitalerhöhung im Jahr 2025

Emission überzeichnet – angestrebtes Gesamtvolumen von CHF 119 Millionen übertroffen

Liberierung der Anteilsscheine am 17. Dezember 2025

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Site Solutions Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich Schweiz ISIN: CH1139099068 Valorennummer: 11390990 EQS News ID: 2246670

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246670 17.12.2025 CET/CEST