Helvetica Property / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Helvetica Life Investment Foundation: Erfolgreiche Erstemission der Anlagegruppe 'Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz'



16.12.2025 / 11:20 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 16. Dezember 2025 – Die Helvetica Life Investment Foundation hat die Öffnung ihrer neuen Anlagegruppe 'Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz' erfolgreich abgeschlossen. Die Erstemission schloss per 12. Dezember 2025 mit Kapitalzusagen von CHF 98 Millionen und stiess bei namhaften Vorsorgeeinrichtungen auf grosses Interesse.

Elf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen beteiligten sich an der Erstemission. Insgesamt resultierten Kapitalzusagen von rund CHF 98 Millionen. Das angestrebte Mindestvolumen wurde damit deutlich übertroffen. Die Anlagegruppe bleibt weiterhin für Zeichnungen offen.

Das zugesagte Kapital wird für den schrittweisen Aufbau des Startportfolios eingesetzt. Dieses umfasst nachhaltige Bestandesliegenschaften, Liegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie Entwicklungsprojekte in gut erschlossenen, suburbanen Regionen mit stabiler Wohnnachfrage. Die Anlagegruppe ist langfristig ausgerichtet und auf gut planbare, laufende Erträge fokussiert.

Markus Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats der Helvetica Life, sagt: «Ein besonderer Dank gilt unseren Seed-Investoren.Die breite Beteiligung zeigt, dass eine klar ausgerichtete Wohnimmobilienstrategie ausserhalb der Stadtzentren dem Bedarf vieler Vorsorgeeinrichtungen entspricht.»

Das Portfolio Management und die Geschäftsführung der Anlagegruppe werden durch die FINMA-regulierte Fondsleitung Helvetica Property Investors auf Basis konkret definierter Anlagerichtlinien wahrgenommen. Das Unternehmen ist seit zwanzig Jahren im Schweizer Immobilienmarkt tätig und verfügt über spezifische Erfahrung in der Selektion, Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnliegenschaften an suburbanen Lagen.

Dominik Fischer, CEO von Helvetica, erklärt: «Wir setzen bewusst auf einen qualitätsorientierten Portfolioaufbau mit Fokus auf nachhaltigen Wohnliegenschaften und Projekten, die langfristig stabile Erträge ermöglichen und eine sinnvolle Ergänzung zu urban geprägten Immobilienstrategien darstellen.»

Für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen entsteht damit eine Anlagegruppe mit einer klar fokussierten Wohnimmobilienstrategie als Ergänzung zu bestehenden, primär urban ausgerichteten Angeboten.

Medienkontakt

Urs Kunz Patricia Neupert Andreas Benz Chief Commercial Officer, Head Marketing & Communications Geschäftsführer Helvetica Life Investment Foundation Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 70 98 T +41 43 544 37 10 urs.kunz@helvetica.com patricia.neupert@helvetica.com andreas.benz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen, insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe – der HSC Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz

Die nachhaltige Schweizer Immobilien-Anlagestiftung ‘Helvetica Life Investment Foundation’ ist offen für in der Schweiz domizilierte Personalvorsorgeeinrichtungen. Die Anlagegruppe ‘Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz’ investiert vorwiegend in nachhaltige und neuwertige Wohnimmobilien sowie Impact-Assets und Entwicklungsprojekte an suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Strenge Nachhaltigkeitsstandards leisten einen positiven Beitrag zur CO₂-Bilanz und ausgewählte Lagen bieten ansprechende Renditechancen. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Valor 124 722 950; ISIN CH1247229508

Die Helvetica Life Investment Foundation bietet Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen nachhaltige und zukunftsorientierte Wohnimmobilienanlagen mit klaren ESG-Schwerpunkten. Die Anlagestiftung investiert insbesondere in neuwertige und energieeffiziente Wohnimmobilien (GEAK A–C) sowie in Impact-Assets und Entwicklungsprojekte an suburbanen, wachstumsstarken Lagen. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet: stabile Erträge, werthaltige Substanzerhaltung und ein positiver Beitrag zur CO₂-Bilanz der Anleger stehen im Zentrum.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt oder ein vergleichbares Dokument im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) dar. Es stellt insbesondere keine Werbung, kein Angebot und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zum Verkauf von Ansprüchen der Anlagestiftung dar. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Vorliegendes Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, weshalb die tatsächliche Entwicklung wesentlich davon abweichen kann. Die Anlagestiftung gibt keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung dar. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen ist ausschliesslich der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der Anlagestiftung und der Anlagegruppe 'Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz' sowie allfälliger weiterer rechtlich massgebende Dokumente. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Helvetica Life Investment Foundation weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Als zulässige Anleger gelten Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen der steuerbefreiten Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Helvetica Life Investment Foundation ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht resp. die Factsheets können bei der Anlagestiftung kostenlos bezogen werden und stehen auf der Webseite Helvetica.com zur Verfügung.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2246504

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246504 16.12.2025 CET/CEST