Micron vorbörslich beflügelt von rosigem Quartalsausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker Quartalsausblick lässt am Donnerstag die Aktien von Micron Technology nach oben schnellen. In einem Technologie-Sektorumfeld, das zuletzt vermehrt von Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) geprägt war, zog der Kurs des Speicherchipherstellers im vorbörslichen Nasdaq-Handel um gut zehn Prozent an. Die Aktien dürften sich also schwungvoll erholen von einer zuletzt fünftägigen Verluststrecke. Auch für den technologielastigen Nasdaq 100 wird nun eine Erholung erwartet. Am Vortag war dieser auf ein Tief seit Ende November gerutscht.

Als Kurstreiber bei Micron gilt die Prognose für das laufende Quartal, die einen optimistischen Eindruck mache. Am Markt wurde dies als Signal gewertet, dass eine stark steigende Nachfrage und Lieferengpässe es dem Chipkonzern ermöglichen, höhere Preise für seine Produkte zu verlangen. Der Umsatz soll im zweiten Geschäftsquartal im Bereich von 18,3 bis 19,1 Milliarden US-Dollar liegen. Der Analystenkonsens lag mit 14,4 Milliarden deutlich niedriger.

Das Ausmaß der Überraschungen durch Micron habe auf Anlegerseite selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Dieser rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Das Unternehmen selbst verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Börsianer sah darin zwar kein Entwarnungssignal für den gesamten KI-Bereich, in dem Anleger neuerdings Bewertungen und Monetarisierungschancen hinterfragen. Er sieht es aber als gesichert an, dass die Micron-Aussagen auf ein solides Nachfrageumfeld schließen lassen.

Harlan Sur von JPMorgan betonte denn auch, dass der durch die Künstliche Intelligenz bedingte Speicherbedarf hoch bleibe. "Die Ergebnisse waren hervorragend und der Ausblick sogar noch besser", betonte der Experte, der sein Kursziel deutlich von 220 auf 350 US-Dollar nach oben anpasste und daher seine positive Empfehlung mit "Overweight" bestätigte. Anders als zuvor sieht er damit nun wieder fast 60 Prozent an Kurspotenzial./tih/tav/stk