EcoGraf-News – Dezember 2025
Nachricht des Geschäftsführers
In diesem Jahr hat unser Team bei unseren strategischen Initiativen herausragende Fortschritte erzielt:
- Finanzierung : Vorausgehende KfW IPEX-Bankfinanzierung für unser Epanko-Projekt
- Technologische Führungsrolle : Wir haben branchenführende, kostengünstige Leistung für unsere HF- freie Reinigungstechnologie erzielt.
- Nachhaltigkeit : Fortsetzung der positiven Programme zum Anodenrecycling
- Strategische Partnerschaften : Abschluss des Farm-in-Abkommens „Golden Eagle“ mit AngloGold Ashanti im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar.
Diese Erfolge spiegeln die feste Überzeugung und das langfristige Engagement unseres Vorstands und unseres Teams wider. Wir danken unseren Aktionären herzlich für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Engagement.
Mit Blick auf die Zukunft verspricht 2026 ein spannendes Jahr zu werden, in dem wir die Entwicklung beschleunigen und den erheblichen Wert unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien erschließen werden.
Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind – dem EcoGraf-Weg!
Gute Reise und frohe Feiertage!
#DieZukunftIstElektrisch
Andrew Spinks,
Geschäftsführer, EcoGraf Limited
EcoGraf treibt Graphitprojekt in Tansania mit 105 Millionen US-Dollar Fremdkapitalfinanzierung voran
EcoGraf Golden Eagle Projekt sichert sich 9 Mio. US-Dollar AngloGold-Investition
Interview mit Small Caps: „Epanko-Expansion: Afrikas größter Graphitproduzent?“
Marktnachrichten
Die EU-Kommission verabschiedet RESourceEU, um Rohstoffe zu sichern, Abhängigkeiten zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
BloombergNEF: Lieferketten geraten unter Druck, da die Energiewende die Nachfrage nach Metallen rasant ansteigen lässt
Wie hoch ist der Rohstoffbedarf der größten BESS-Projekte?
Kommende Veranstaltungen:
Mining Indaba – 9.–12. Februar 2026, Kapstadt
PreIWD – 27. März 2026, Daressalam
ASX: EGR FSE: FMK
