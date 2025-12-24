Trader-Interview mit Maximilian Steppan: Einhell, Zalando, Westwing, Baader Bank & Smartbroker
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Maximilian Pfister die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale und Saisonalität. Nach einer ruhigen Wochenmitte zeigt sich der deutsche Aktienmarkt heute mit gemischten Vorzeichen. Während defensive Werte stabil bleiben, stehen Konsum- und Technologietitel stärker im Fokus. Anleger achten derzeit auf konjunkturelle Signale aus Europa sowie auf die Inflationsdaten der Eurozone, die Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung liefern könnten. Der DAX hält sich knapp über der 17.000-Punkte-Marke, während der MDAX und Nebenwerte leichte Schwankungen verzeichnen. Besonders interessant: Unternehmen mit klaren Turnaround-Strategien oder Digitalisierungsschwerpunkt rücken zunehmend in den Vordergrund. Einhell – Solide Nachfrage im Werkzeug- und Gartensegment, Effizienzprogramme stützen Margen. LSX: Einhell bei LSX LS: Einhell bei LS Zalando – Wachstum im Marktplatzgeschäft, Fokus auf Profitabilität bei hohem Wettbewerbsdruck. LSX: Zalando bei LSX LS: Zalando bei LS Westwing – Optimiertes Sortiment, gute Kundenbindung – dennoch anfällig für Konsumtrends. LSX: Westwing bei LSX LS: Westwing bei LS Baader Bank – Stärkere Position im Online-Brokerage, Digitalisierung treibt Effizienz. LSX: Baader Bank bei LSX LS: Baader Bank bei LS Smartbroker – Wachsende Kundenzahlen, Smartbroker+ verschafft technologische Vorteile. LSX: Smartbroker bei LSX LS: Smartbroker bei LS Risikohinweis: Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
