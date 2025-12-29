W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Wenige Impulse

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,27 Prozent auf 127,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 2,83 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht./jsl/he

