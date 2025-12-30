Wall Street gibt leicht nach

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den vorletzten Handelstag des Jahres gestartet. Der Dow Jones Industrial sank um 0,15 Prozent auf 48.387,32 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,17 Prozent auf 25.482,86 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 600,28 Punkte. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von gut 21 Prozent.