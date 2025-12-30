W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Bei Beiersdorf habe es im Deo-Geschäft wieder Wachstum gegeben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT

