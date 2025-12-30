Citigroup-Rückzug aus Russland kostet rund 1,2 Milliarden Dollar

Bangalore, 30. Dez (Reuters) - Der Rückzug der US-Großbank Citigroup aus Russland ⁠führt ‍zu einem Verlust von rund 1,2 Milliarden ‌Dollar vor Steuern.

Der Vorstand habe dem Verkauf ‍des verbliebenen Geschäfts an die Investmentbank Renaissance Capital zugestimmt, teilte die Bank am Montag mit. Der Abschluss ‍des Geschäfts werde ⁠für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Der ‍russische Präsident Wladimir Putin hatte dem Verkauf ⁠im vergangenen Monat zugestimmt. Citigroup hatte bereits im August 2022 angekündigt, ihr ‍Privat - ‌und Firmenkundengeschäft in dem Land im Zuge des Abbaus ihres Engagements abzuwickeln.

