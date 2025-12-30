W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Die dänische Post verteilt die letzten Briefe

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Post verteilt heute zum letzten Mal Briefe an die Haushalte im Land. Das staatliche Postunternehmen Postnord hatte im März mitgeteilt, die öffentliche Briefzustellung zum Jahresende einzustellen. Ebenso sollen vor dem Jahreswechsel sämtliche öffentliche Briefkästen entfernt werden. Briefmarken werden schon seit dem 18. Dezember nicht mehr verkauft.

"Die Dänen sind immer digitaler geworden, und das, was früher als Brief verschickt wurde, erhalten die allermeisten heute digital", heißt es in einer Mitteilung von Postnord. Seit der Jahrtausendwende sei die Briefmenge im Land um mehr als 90 Prozent gefallen, Tendenz sinkend. Im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, 1.500 Stellen zu streichen.

Dänemark ist weitgehend digitalisiert - und das Porto ist teuer

Der Großteil des Schriftverkehrs mit öffentlichen Stellen findet in dem EU-Land längst über digitale Plattformen statt. Ausgenommen von der sogenannten Digital Post sind nur etwa 300.000 der knapp sechs Millionen Einwohner, darunter einige Ältere auf dem Land.

Viele der rund 1.500 roten Briefkästen im Land wurden bereits seit dem Sommer nach und nach abgenommen. Ein Großteil davon wurde online zum Verkauf angeboten. Je nach Gebrauchsspuren kosteten sie umgerechnet 200 bis 270 Euro. Innerhalb weniger Tage waren die Briefkästen ausverkauft.

Briefe zu verschicken, war in dem skandinavischen Land schon lange eine teure Angelegenheit. Ein Standardbrief innerhalb Dänemarks kostete bei Postnord zuletzt umgerechnet knapp 3,90 Euro. Wer einen Brief oder eine Postkarte ins Ausland - etwa nach Deutschland - verschicken wollte, der bezahlte dafür umgerechnet 6,70 Euro.

Private Zustellungsfirma ist schneller und günstiger

Den dänischen Verbrauchern bleibt nun in erster Linie eine private Zustellungsfirma namens Dao, um Briefe zu versenden. Was die Pünktlichkeit bei der Briefzustellung betrifft, schnitt das Unternehmen in einer Untersuchung der dänischen Verkehrsbehörde deutlich besser ab als Postnord. Auch das Porto ist bei Dao etwas günstiger. Nach Unternehmensangaben gibt es landesweit 1.500 Shops, in denen Briefe abgegeben werden können.

Wer aus Deutschland Post nach Dänemark schicken möchte, kann das auch weiterhin tun. Das dänische Transportministerium hat Dao damit beauftragt, vom 1. Januar 2026 an Briefe aus dem Ausland innerhalb Dänemarks zu verteilen./arn/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 29.12.2025
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silbergestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silber
Neue Regeln ab Juli 2026
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 14:17 Uhr · onvista
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssen
Börsen-News live 29.12.2025
Nvidia im Fokus: Groq-Deal, Alphabet-KI und der Silbermarktgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Edelmetalle
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhochgestern, 16:04 Uhr · onvista
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhoch
Kolumne von Alexander Mayer
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?28. Dez. · decentralist.de
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden