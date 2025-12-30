W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 12:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ilya
Nachname(n):Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nordex SE

b) LEI

529900HVDYCUWVD0OE76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0D6554

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,64 EUR3.020,12 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,6400 EUR3.020,1200 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Internet:www.nordex-online.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102674 30.12.2025 CET/CEST

Nordex

