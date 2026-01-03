Plus
Kolumne von Stefan Riße

Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen

Acatis · Uhr

Die Politik der EU, die einst zu Butterbergen und Milchseen führte, wird oft belächelt. Dabei wäre dieser Ansatz richtig, um den Staatenbund gerade bei High-Tech-Produkten unabhängig zu machen. Auch für Anleger wäre das interessant.

Artikel teilen:
Quelle: Evgeny_V/Shutterstock.com

Ich bin ein Kind der Achtzigerjahre, und als solches ist man mit Butterbergen und Warenhäusern voller Milchpulver groß geworden, die niemand verbrauchen konnte. Zurückzuführen war diese Überschussproduktion auf feste Abnahmepreise für gewisse Agrargüter durch die EU, die damals noch EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) hieß.

Weiterleisen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
ASML Holding (ADR)
ALSO

Das könnte dich auch interessieren

dailyUS: NASDAQ - Kleines Kaufsignal
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Kleines Kaufsignal
dailyUS: NASDAQ - Abwärtsgap gerissen
g​n​u​b​r​e​W
30. Dez. · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Abwärtsgap gerissen
dailyUS: S&P 500 - bullischstes Chartbild der drei Großen
g​n​u​b​r​e​W
29. Dez. · BNP Paribas S.A.
dailyUS: S&P 500 - bullischstes Chartbild der drei Großen
Dax Tagesrückblick 02.01.2026
Dax beginnt neues Börsenjahr mit kleinem Gewinn - Rekord in Reichweitegestern, 17:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden