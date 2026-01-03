Plus Kolumne von Stefan Riße

Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen

Acatis · 03.01.2026, 13:00 Uhr Uhr

Die Politik der EU, die einst zu Butterbergen und Milchseen führte, wird oft belächelt. Dabei wäre dieser Ansatz richtig, um den Staatenbund gerade bei High-Tech-Produkten unabhängig zu machen. Auch für Anleger wäre das interessant.