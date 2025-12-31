W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wenigen geöffneten europäischen Börsen sind am Mittwoch kaum verändert in die Weihnachtspause gegangen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 fiel um 0,08 Prozent auf 5.791,41 Punkte. 2025 hat der Index um gut 18 Prozent zugelegt und damit das dritte Jahr in Folge einen Gewinn erzielt.

In Paris endete der CAC 40 am Mittwoch 0,23 Prozent tiefer bei 8149,50 Zählern. Seit Jahresbeginn hat der Index um mehr als zehn Prozent zugelegt. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 0,09 Prozent tiefer bei 9.913,38 Punkten. 2025 hat er allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt und damit das beste Jahr seit 2009 verzeichnet.

Unter anderem die Börsen in Frankfurt, Zürich und Wien hatten bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel gehabt. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen wurden am Mittwoch nicht veröffentlicht./he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden