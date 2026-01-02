Crédit Mutuel Alliance Fédérale schließt Übernahme der OLB AG ab. TARGO Deutschland GmbH wird eine neue Größe am deutschen Bankenmarkt



Straßburg, Düsseldorf und Oldenburg, 2. Januar 2026 – Crédit Mutuel Alliance Fédérale gibt bekannt, heute den Erwerb von 100 Prozent der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) über ihre Holding TARGO Deutschland, erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die TARGO Deutschland GmbH wiederum ist eine Tochter der Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

Diese bedeutende Transaktion ist Teil des strategischen Plans „Gemeinsam, Leistungsstark, Solidarisch“ 2024-2027. Der genossenschaftlich organisierte Konzern verfolgt das Ziel, sein integriertes Allfinanzmodell der Bancassurance in Europa voranzutreiben, allen voran in Deutschland, dem zweiten Heimatmarkt.

Sämtliche erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für den Erwerb der OLB liegen vor. Dies erlaubt der Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit der TARGOBANK AG, ACM Deutschland und der OLB künftig alle Geschäftsbereiche einer Universalbank in Deutschland unter einem Dach zusammen zu bringen.

Isabelle Chevelard, Vorsitzende des Vorstands der TARGOBANK, übernimmt zusätzlich den Vorsitz des Aufsichtsrats der OLB.

Umsetzung des Bancassurance-Modells in Deutschland

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist die fünftgrößte Bankengruppe und der elftgrößte Versicherer in Frankreich. Ihre Stärke beruht auf ihrem integrierten Geschäftsmodell. Dieses ermöglicht, Privatkund*innen, Geschäftskund*innen, Unternehmen, Landwirt*innen und Verbände ganzheitlich in den Bereichen Bank und Versicherung zu begleiten.

Aufbauend auf ihrem Erfolg in Frankreich investiert die Crédit Mutuel Alliance Fédérale gezielt in Deutschland, um einen universellen Bancassurance-Anbieter zu schaffen. Mit der Integration der OLB wird die Gruppe zur zehntgrößten privaten Bank Deutschlands nach Bilanzsumme. Parallel dazu vertreibt die TARGOBANK von jetzt an auch die Produkte von ACM Deutschland, einer Tochtergesellschaft der Assurances du Crédit Mutuel.

Neue Dynamiken innerhalb einer starken Gruppe

OLB und TARGOBANK ergänzen sich auf ideale Weise. Zu den Angeboten der TARGOBANK – Retailbanking, Autokredit, Factoring, Leasing sowie Dienstleistungen für Unternehmen – treten nun die Angebote der OLB hinzu. Diese ist insbesondere für ihre Expertise in strukturierten Finanzierungen und Spezialkrediten und im Private Banking über das Bankhaus Neelmeyer anerkannt.

Erwerb der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) durch Crédit Mutuel Alliance Fédérale über ihre Holding TARGO Deutschland GmbH – Tochtergesellschaft der Banque Fédérative de Crédit Mutuel (BFCM)

In den vergangenen Monaten erhielt das Vorhaben die Zustimmung der Europäischen Kommission sowie der zuständigen Behörden.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale verfolgt eine konsequente Mehrmarkenstrategie mit den Marken TARGOBANK, OLB und Bankhaus Neelmeyer. Für die Kundinnen und Kunden bleibt alles unverändert: Geschäftsbeziehungen, Angebote und Ansprechpartner bestehen fort.

„Deutschland ist unser zweiter Heimatmarkt – ein Markt, den wir sehr gut kennen. Wir sind überzeugt, dass wir auch hier das in Frankreich entwickelte Bancassurance-Modell erfolgreich etablieren. Das Entwicklungspotenzial ist enorm, da dieses Modell in Deutschland bislang nur wenig präsent ist. Die Akquisition der OLB bestätigt unsere Wachstumsstrategie im Ausland“, erklärt Daniel Baal, Präsident von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

„Die Übernahme der OLB ist ein wesentlicher Meilenstein zur Erreichung der Ziele unseres strategischen Plans ‚Gemeinsam, Leistungsstark, Solidarisch.‘ Wir verfügen nun über alle notwendigen Komponenten zur Schaffung einer kohärenten Bancassurance in Deutschland, wo wir eine solide und langfristige Entwicklung anstreben“, ergänzt Éric Petitgand, Generaldirektor von Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

„Gemeinsam bilden TARGOBANK und OLB eine neue Größe auf dem deutschen Bankenmarkt. Dieser Zusammenschluss ermöglicht uns, noch weiter voraus zu gehen, und schneller unsere Position nachhaltig zu stärken. Dieser Ansatz ist mehr als die bloße Addition der Einzelteile – sie schafft neue Dynamiken. Unter dem Dach der TARGO Deutschland GmbH vereinen wir unsere Trümpfe, beschleunigen wir unser Wachstum und läuten wir eine neue Phase ein - zum Nutzen unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeitenden und der Gesellschaft“, so Isabelle Chevelard, die die TARGO Deutschland GmbH führt, dem Vorstand der TARGOBANK vorsitzt, Vorsitzende des Aufsichtsrats der OLB ist und darüber hinaus Deutschlandverantwortliche der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und über 150-jähriger Geschichte in Niedersachsen. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie mehr als eine Million Kundinnen und Kunden. Das Institut verfügt über ein Netz von 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Dank einer aktiven Akquisitionsstrategie in den vergangenen zehn Jahren – darunter der Erwerb des Bankhauses Neelmeyer (2017), der Bremer Kreditbank, vormals KBC Bank Deutschland (2018), der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (2019) sowie zuletzt der Degussa Bank (2024) – hat die OLB ihr Geschäftsmodell konsequent diversifiziert. Heute deckt sie unter anderem Retailbanking, Firmenkundengeschäft für den Mittelstand, Private Banking, Projektfinanzierung und Pfandbriefrefinanzierung ab.

Zum 30. Juni 2025 erzielte die OLB einen Bruttoertrag von knapp 380 Mio. Euro bei einer Cost-Income-Ratio von 44,4 % sowie ein Nettoergebnis nach Steuern von 132,8 Mio. Euro. Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt.

Weiterführende Informationen: olb.de

Über die TARGO Deutschland GmbH und die TARGOBANK

Die TARGO Deutschland GmbH, Tochter der Banque Fédérative du Crédit Mutuel, verfügt über acht Tochtergesellschaften, darunter die TARGOBANK und die Oldenburgische Landesbank (OLB) einschließlich ihrer Marke für Vermögensverwaltung und Privatbanking Bankhaus Neelmeyer - und „Joe Broker“. TARGO Deutschland GmbH betreut knapp 5 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Mit einer Bilanzsumme von rund 80 Milliarden Euro ist TARGO Deutschland GmbH eine neue Größe am Markt und gehört zu den Top Ten der privaten Banken in Deutschland. Sie deckt damit im Wesentlichen das Leistungsspektrum einer Universalbank ab.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst über die TARGOBANK Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Unter den Marken Oldenburgische Landesbank (OLB) und Bankhaus Neelmeyer werden rund eine Million Kunden in den Segmenten Privat- & Geschäftskunden und Firmenkunden & Strukturierte Finanzierungen beraten.

Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell der Gruppe, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGO Deutschland GmbH Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.

Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGO Deutschland GmbH über 400 Standorte bundesweit und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar. Sie blickt auf über 150 Jahre Erfahrung zurück und kombiniert die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung.

Hauptsitz der TARGO Deutschland GmbH und der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigen sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo u.a. das TARGOBANK Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (Corporate Banking).

Die TARGO Deutschland GmbH und die TARGOBANK sind Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.

Weiterführende Informationen: targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände.

Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weiterführende Informationen: creditmutuelalliancefederale.fr

