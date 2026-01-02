W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Christina Bardusch-Haupt, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 10:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christina
Nachname(n): Bardusch-Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Haupt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
init innovation in traffic systems SE

b) LEI
391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,1000 EUR 11.587,60 EUR
49,2000 EUR 4.920,00 EUR
49,3000 EUR 16.416,90 EUR
49,4000 EUR 15.956,20 EUR
49,5000 EUR 2.029,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,2838 EUR 50.910,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet: www.initse.com

