W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Hersteller ruft Sardellenpaste zurück

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARMA/ERLANGEN (dpa-AFX) - Das italienische Unternehmen Zarotti, Hersteller unter anderem von Fischkonserven, ruft eine Sardellenpaste zurück. Hintergrund sei eine mögliche Gesundheitsgefahr durch einen erhöhten Histamingehalt, teilte das Internetportal Lebensmittelwarnung.de mit. Erhöhte Histaminwerte in Lebensmitteln können Kopfschmerzen, Blutdruckabfall und Übelkeit hervorrufen. Auch Vergiftungen sind möglich.

Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen handelt es sich um das Produkt "Zarotti Pasta di acciughe - Sardellenpaste 60 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.07.2026 und der Chargennummer LPH 024 24 07 2026.

Die Ware des Unternehmens aus Parma wurde demnach in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt vertrieben. Sie kann am Verkaufsort zurückgegeben werden./aro/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden