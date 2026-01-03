W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang

dpa-AFX · Uhr
PALM BEACH (dpa-AFX) - Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. "Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang gewährleisten können", sagte der Republikaner in einer Pressekonferenz nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro./rin/DP/he

