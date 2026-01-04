Wegner zu Stromausfall: Täter 'offenkundig Linksextremisten'
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der große Stromausfall im Südwesten Berlins ist Folge eines politisch motivierten Anschlags. Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, waren die Täter "offenkundig Linksextremisten"./nif/DP/zb
