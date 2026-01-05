EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden



05.01.2026 / 09:56 CET/CEST

Nassau/Deutschland, 5. Januar 2026 – Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), Herr Dr. Günter Blaschke, hat heute den Vorstand der Leifheit Aktiengesellschaft informiert, dass er sein Amt als Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2026 aus persönlichen Gründen niederlegt.

Der Aufsichtsrat wird sich mit der Nachfolge von Herrn Dr. Blaschke befassen und ist zuversichtlich, der Hauptversammlung vom 3. Juni 2026 einen Kandidaten für die Wahl des dann fehlenden sechsten Aufsichtsratsmitglieds vorschlagen zu können.

