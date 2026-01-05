Weitere Anhörung Maduro vor Gericht am 17. März
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Richter Alvin Hellerstein hat die nächste Anhörung im Fall des von den USA gefangen genommenen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auf den 17. März festgesetzt. Dem 63-Jährigen wird von den Vereinigten Staaten unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" vorgeworfen.
Maduro und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores hatten sich bei der ersten Anhörung am Montagmittag (Ortszeit) für nicht schuldig erklärt. "Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes", sagte Maduro./mj/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachheute, 16:37 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend