Die Politik der US-Regierung schwächt nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau ⁠das Vertrauen ‍der Anleger in den Dollar und treibt die Suche nach Alternativen an.

"Diese US-Politik ‌untergräbt das Vertrauen globaler Investoren in auf Dollar lautende Vermögenswerte und wird ‍wahrscheinlich den schrittweisen Trend zur Diversifizierung anheizen", sagte der französische Notenbankchef am Dienstag in Paris. Die Sorge, dass die US-Regierung die Weltleitwährung zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen könnte, nage am ‍Vertrauen der Investoren.

Villeroy zufolge tragen Angriffe ⁠auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, Zweifel an der Haushaltsdisziplin Washingtons und Strafzölle zu den Bedenken ‍bei. Hinzu komme die Befürchtung, dass die Regierung von Präsident Donald Trump das ⁠auf dem Dollar basierende Zahlungssystem als Waffe einsetzen könnte, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

In den vergangenen Monaten hat Trump immer ‍wieder gegen Fed-Chef Jerome ‌Powell geschossen, dessen Rauswurf in den Raum gestellt und sehr deutliche Zinssenkungen gefordert. Die Fed ist in ihren Entscheidungen unabhängig. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Als Favoriten auf seine Nachfolge gelten der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh und der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett.