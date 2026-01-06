IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle interpretiert mehrere neue Ziele aus LiDAR-Vermessung bei El Potrero

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle interpretiert mehrere neue Ziele aus LiDAR-Vermessung bei El Potrero

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 06. Januar 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) - Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich, freut sich bekanntzugeben, dass die kürzlich über dem hochgradigen Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, durchgeführte LiDAR-Luftvermessung (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 24. November 2025) bekannte strukturelle Trends bestätigt, zuvor unbekannte Strukturen umrissen und insgesamt 64 Stollen, 6 Schächte und 51 Prospektionsgruben auf den beiden Claim-Blöcken des Projekts identifiziert hat.

Die LiDAR-Untersuchung war äußerst erfolgreich bei der Bestätigung der bekannten Streichlänge von 1.600 Metern des Dos de Mayo-Adersystems und hat, was vielleicht noch wichtiger ist, neue Strukturen identifiziert, oft mit Abbaustätten von Schürfern, die auf das Vorhandensein von Adermaterial hinweisen könnten, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. Die schiere Anzahl historischer Schächte, Stollen und Gruben, die mittels der LiDAR-Untersuchung interpretiert wurden, unterstreicht das Potenzial des Projekts, und bis heute haben wir uns nur auf die nördlichsten 10% des Projekts konzentriert. Daher verstärken wir unser geologisches Team, um diese neuen Ziele weiter zu bearbeiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82373/PINN06012026_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Das El Potrero Projekt mit zwei Claim-Blöcken und einfachen Schürfer-Abbaustätten, interpretiert anhand von LiDAR-Daten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82373/PINN06012026_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2: El Potrero Block mit primitiven Abbaustätten, interpretiert anhand von LiDAR-Daten, die den Haupttrend Dos de Mayo und neue Zielgebiete definieren

Im nördlichen Claim-Block El Potrero (Abbildung 2) umreißen die meisten der 3 Schächte, 50 Stollen und 29 Gruben deutlich die bekannten Spuren des Dos de Mayo-Adersystems und die begrenzteren Aufschlüsse der El Capulin und La Estrella Adern. LiDAR weist jedoch auch auf die Möglichkeit einer Ausdehnung dieses Systems nach Südosten über das Flusstal hinweg hin, wo es in ähnlichen Andesitgesteinen zu finden wäre. Darüber hinaus scheint es auf der Südostseite des Tals einen bisher unbekannten Nordost-Südwest-Verlauf zu geben, ebenfalls in Andesiten, während ähnliche Nordost-Südwest-Verläufe im südwestlichen Abschnitt zu beobachten sind, die laut den regionalen geologischen Karten der Regierung vermutlich in Intrusivgesteinen zu finden sind. Dieses letztere Szenario könnte zu einer anderen, intrusionsbezogenen Art der Mineralisierung führen. Regional gesehen sind die nordöstlich verlaufenden Strukturen älter als die nordwestliche Ausrichtung und beherbergen die Ag-Pb-Zn-Au-Adern der Mine Topia, 13 Kilometer südwestlich.

Auf dem separaten Claim-Block Maria Fernanda 2 (MF2) im Südwesten (Abbildung 3) sind 3 Schächte, 14 Stollen und 22 Gruben etwas verstreut über die Konzession verteilt. Obwohl dieses Gebiet noch nie mit modernen Methoden erkundet wurde, weisen Regierungskarten auf eine von Nordwest nach Südost verlaufende Struktur hin, die parallel zum Dos de Mayo System und zum regionalen Strukturverlauf durch die Mitte des Blocks verläuft. LiDAR zeigt auch eine Reihe kleinerer Strukturen, die senkrecht zu diesem Verlauf stehen. Die Straße von Topia verläuft durch die Mitte des Blocks, und Straßenaufbrüche zeigen lokal eine intensive argillische Alteration und eine weit verbreitete Chloritisierung mit geringfügigem Pyritvorkommen, was insgesamt auf ein verborgenes hydrothermales System hindeuten könnte. Mehrere der anhand von LiDAR interpretierten Gruben scheinen in unmittelbarer Nähe dieser Zone zu liegen.

Das Geologenteam von Pinnacle plant eine systematische und gründliche Bewertung des Gebiets, die Anfang des neuen Jahres beginnen soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82373/PINN06012026_DE_PRCOM.003.png

Abbildung 3: MF2-Block mit einfachen Abbaustätten, interpretiert anhand von LiDAR, Struktur und Veränderung

Die LiDAR-Vermessung umfasste das gesamte 11 km² große Projektgebiet und wurde von Eagle Mapping Ltd. aus Langley, British Columbia, durchgeführt. Die Neuverarbeitung und Auswertung der Daten erfolgte durch GeoCloud Analytics aus Melbourne, Australien.

LiDAR (Light Detection and Ranging) ist eine Fernerkundungstechnologie, die mithilfe von Laserlicht Vegetation und Bodenbedeckung durchdringt, um Entfernungen mit einer Genauigkeit von 15 bis 30 cm zu den darunter liegenden Gesteinsoberflächen zu messen. Auf diese Weise können Merkmale wie Strukturen und lithologische Kontakte kartiert werden, die mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen können, aber möglicherweise nicht an der Oberfläche sichtbar sind. Die Vermessung umfasste auch Farbluftbildaufnahmen mit einer Auflösung von 10 bis 15 cm, die bei der Oberflächenerkundung und der Planung von Infrastrukturverbesserungen helfen werden.

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen ArgosyGoldmine und dem angrenzenden North BirchProjekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

