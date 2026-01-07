Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 59,61 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 83 Cent mehr als am Vortag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße